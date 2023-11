En pocos días más se acaba el año

Diciembre siempre ha sido un mes complicado, con muchas actividades y emociones. Este año el último mes del calendario, se ve además con una cuota importante de incertidumbre, por un incierto plebiscito donde se preguntara si se está a favor o en contra del texto propuesto en este segundo intento de escribir una nueva carta magna.

Al mismo tiempo el comercio, especialmente las pymes, ven este mes con esperanza apostando a que la navidad servirá para subir sus ventas de noviembre , otros ven con miedo el futuro al verse sin empleo o sienten desesperanza al percibir que pese al los procesos eleccionarios parece no existir respuestas concretas y también muchos observamos como la violencia y la delincuencia se desatan de alguna u otra manera, causando temor.

Soluciones no hay fáciles, pero pasan por tener conciencia de ser lo que realmente somos y no presumir, de tener en claro que las relaciones humanas son las verdaderamente importantes y que estas dependen principalmente de sentimientos y de gestos de buena voluntad. No somos números, seguidores, contactos o consumidores, ciudadanos o votantes. Somos personas y como tal queremos ser tratadas por el Estado y por las empresas. Más allá de medidas x todo el cambio nace de no dejar espacio a que el odio -que inunda tantos corazones hoy- domine. Todos tenemos que ceder en algo para construir un todo nuevo.

Es de esperar que este fin de año nos traiga la paz y el amor que la navidad representan, y que el año nuevo nos traiga un nuevo país sin tantas divisiones.

Luis Fernando González V

Sub Director