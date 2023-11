Nomofobia, Phubbing y FOMO: problemas del uso de la tecnología

Por: Patricio Olivares Valenzuela, Profesor Ingeniería Comercial, Universidad de O’Higgins.

Ciertamente la tecnología nos ha facilitado la vida en muchos sentidos. Hoy es sencillo tener información en general, saber si llueve o habrá sol, comunicarnos, sacar fotos, responder correos, etcétera. Todo gracias a un aparato que hoy pareciera ser un elemento básico (¿y obligatorio?) en nuestro diario vivir: el smartphone, teléfono o simplemente “celular”.

Hace algunos años atrás, en un mundo “pre-pandemia” y “pre-smartphone”, había un montón de cosas que hacíamos sin la ayuda del famoso aparato. ¿Recuerda cuando tenía un Nokia del tamaño del control remoto del televisor? Con una batería que se cargaba una vez a la semana y un jueguito con una culebra. No servía para mucho más que hablar (o en esa época, si no tenía plata, “pinchar”). Ahora, resulta extraño ver a alguien sin teléfono, en particular las nuevas generaciones.

¿Qué hace si se queda sin batería?, ¿cada cuánto tiempo mira su teléfono para ver si tiene algún nuevo mensaje o notificación?, ¿cuánto tiempo podría pasar sin revisar su teléfono?

Desde algún tiempo atrás, es que en diversas revistas (en especial médicas) se ha comenzado a hablar de “las enfermedades del siglo XXI”, asociadas por supuesto al uso de la tecnología. Actualmente, considerando que -en promedio- cada ser humano en este planeta pasa alrededor de 2.5 horas al día en redes sociales; que en Chile hay más teléfonos que chilenos y que las nuevas generaciones nacen mirando una pantalla (¿ha visto recientemente a algún niño/a que no esté mirando videos en YouTube y que termine hablando con un extraño acento?), es posible identificar al menos algunos síndromes asociados, como la nomofobia, el phubbing y el FOMO.

La nomofobia hace referencia al miedo y ansiedad irracional que nos genera no tener el teléfono disponible (viene del inglés no mobile-phone fobia) o a estar sin internet y que puede tener serias consecuencias en la salud mental. Por otra parte, el phubbing (no hay palabra en español para esto), hace referencia a la conducta de ignorar a las otras personas en una conversación real por interactuar con el teléfono (¿le ha pasado esto?) que más allá de ser molesto para la contraparte, puede generar problemas importantes en la socialización en el largo plazo. De muestra un botón: cuando pase nuevamente por un patio de comidas (en un mall, por ejemplo), fíjese cuántos niños y adolescentes están frente a frente, cada uno en su teléfono y no hablando entre ellos.

Por último, el FOMO (en inglés, fear of missing out), hace referencia a la preocupación compulsiva por perderse una oportunidad de interacción social, una experiencia nueva u otro acontecimiento, a menudo provocada por las publicaciones en las redes sociales. En definitiva, es el miedo a que sus amigos/conocidos hagan algo y usted se lo pierda (¿por qué la gente publica fotos de lo que come o cuando van a un recital, finalmente lo ven a través de la pantalla porque lo están grabando?).

Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras acciones, en especial con otros: ¿cuántas veces ha perdido el hilo de la conversación por revisar un WhatsApp o una notificación de Instagram?, ¿cuántas veces revisa su teléfono antes de dormirse en la noche sólo para ver si hay algo nuevo?, ¿cuántas veces sólo mira su teléfono casi como un acto reflejo?

Si sus respuestas no lo dejan muy tranquilo, le dejo un desafío: coloque su teléfono en modo avión por todo un fin de semana, déjelo en algún lugar de su casa y trate de cultivar el viejo y casi olvidado arte de conversar con alguien en vivo y en directo, y lo más importante, no lo publique.