Diputada Marta González: “lo más sano para el país es rechazar este texto constitucional y avanzar en las reformas más importantes”

¿Qué opina sobre el texto final del Consejo Constituyente?

El texto constituyente se alejó de la idea que teníamos de un segundo proceso constitucional como texto consenso, se esperaba que pudiera acoger las distintas miradas políticas que coexisten en nuestro país, que avanzara en derechos sociales que es medular para generar las transformaciones sociales que abrieron este proceso.

Las demandas sociales evidenciaron que Chile necesitaba reformas estructurales, que fueran habilitantes de poder cumplir con la ciudadanía en cuanto a las demandas de educación, salud, pensiones, vivienda, y en ese contexto, este proyecto constitucional terminó siendo un texto escrito por una minoría, un cierto sector político que tuvo una mayoría circunstancial al momento de escoger a los consejeros, como es el partido Republicano, quienes impusieron su mirada de sociedad y por eso este texto genera un rechazo transversal porque inclusive se alejó de la propuesta elaborada por los expertos en un comienzo. Entonces termina siendo un texto ultraconservador, que no recoge las necesidades del país, que no tiene una mirada de futuro y por ende lo más sano para el país es rechazar este texto constituyente.

¿Considera que rechazar este proyecto afectaría a la estabilidad del país?

Estos años han sido para nuestro país un aprendizaje constituyente, un proceso inédito en Chile donde en democracia pudimos conformar órganos que se encargaran de la misión de crear proyectos constitucionales para darle un marco jurídico moderno al país. Este ciclo todavía está abierto y parte con la iniciativa de la presidenta Bachelet en la búsqueda de una nueva Constitución, luego el estallido social se realizaron cabildos, consultas ciudadanas, un primer proceso y un segundo proceso donde aún no encontramos la fórmula para aunar esta mirada de país y formular un marco jurídico que nos permita crecer, desarrollarnos económicamente, tener estos pisos básicos de garantías sociales y en ese sentido, ya llevamos varios años, yo creo que si este proceso se rechaza no nos va a generar una mayor inestabilidad de la que hemos tenido, sino más bien va a generar que se abran otros caminos, como la reforma constitucional vía Congreso, para tratar estos puntos medulares, considerando además que se bajaron los quórum lo que permitiría al Congreso implementar reformas con mayor facilidad. No pasó con el rechazo del primero texto y no habrá mayor inestabilidad si se rechaza este segundo proyecto constitucional.

¿Cómo ve el escenario para las pensiones de los jubilados y jubiladas del país?

La reforma de pensiones es la gran deuda con nuestro país, con los jubilados, con nuestros adultos mayores, y es lamentable ver que ciertos sectores políticos aún se resisten a avanzar en esta reforma. Me sorprende mucho el caso de la UDI, que no ha participado de las mesas técnicas donde han estado todos los demás partidos políticos, se han negado sistemáticamente a la reforma de pensiones inclusive, hoy tienen una posición más radical que en el gobierno del presidente Piñera, donde el 6% adicional que se propone como cotización con cargo del empleador para que vaya en la línea de mejorar las pensiones la UDI propone que esos fondos vayan a las cuentas individuales de los cotizantes a diferencia que en el gobierno de Piñera había un acuerdo que fuera 3% a cuentas individuales y 3% a fondo de reparto, lo que implica esto es que si el total de ese aumento va a cuentas individuales no subirían las pensiones en lo inmediato, se demoraría por lo menos más de una década y solo sería para una parte de los pensionados que son quienes recibirán este 6% de aquí para adelante, pero quienes no lo han recibido no tendrían posibilidad de mejorar sus pensiones, por eso se ocupa el concepto de “reparto” que vaya a un fondo común para que permita mejorar las pensiones a quienes ya están pensionados, de los próximos a jubilarse pero también con un criterio de solidaridad intergeneracional e intrageneracional.

¿Qué quiere decir esto?, que los que ganen más puedan aportar un poco más, para quienes ganen menos puedan mejorar sus pensiones y por otro lado también una deuda histórica por la brecha que se ha generado con las mujeres. En Chile no se han reconocido las labores de cuidados, no se ha considerado las lagunas que han tenido las mujeres que han estado dedicadas al cuidado de hijos, de enfermos, de discapacitados, y eso debería reconocerse también en las jubilaciones de las adultas mayores. Y esa es hoy la batalla que estamos llevando porque efectivamente haya una mayor conciencia y compromiso de los sectores políticos con la ciudadanía. Las AFP han tenido un desempeño nefasto en nuestro país, estos últimos tres años todos los fondos han perdido dineros de los cotizantes, las rentabilidades han bajado, no así las utilidades de las AFP y ese abuso es el que la ciudadanía quiere que se corrija.

¿En qué consiste la propuesta que hizo junto a su bancada para la Reforma de Pensiones?

Los proyectos que hemos enviado como bancada en temas previsionales buscan ser un aporte en esta discusión del destino del 6% donde las posturas rígidas no permiten avanzar en temas de pensiones, por eso hay que abrirse a nuevas fórmulas que efectivamente nos permitan hacernos cargo del aumento de la expectativa de vida que como país estamos teniendo, donde propusimos un seguro de longevidad, para que las tablas de pensiones se calculen hasta los 85 años y las personas que superen esa edad sus pensiones se complementen con un seguro de longevidad que vaya a suplir la carencia de sus pensiones.

Otro proyecto que hemos enviado es para corregir estas brutalidad de las AFP donde pierden fondos de los cotizantes pero que no tienen ningún cargo para la industria de las pensiones, por eso proponemos que cuando los fondos estén perdiendo rentabilidad los dueños de las AFP no puedan retirar utilidades, porque hoy no hay ninguna restricción, por ende las AFP no asumen una responsabilidad mayor de donde invierten los fondos de los pensionados y ese es un error garrafal de la industria y este proyecto va en la línea de corregir eso.

Todos estos proyectos vienen a aportar a la reforma que ha postulado el gobierno, donde el ejecutivo ha tenido la flexibilidad de incorporar otras miradas con el objetivo de avanzar en el Congreso y que podamos tener una reforma de pensiones que pueda servir para las próximas décadas y que se haga cargo de subir las pensiones de los jubilados de manera más rápida e insertar criterios de seguridad social y que efectivamente esta seguridad social sea a cargo del Estado y no solo de privados como es hoy la industria de las AFP.