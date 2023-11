Salvemos el Chacolí

El próximo 01 de diciembre de este año 2023, se presentará por primera vez en Chile el espectáculo “GEORGE MICHAEL REBOR” Un tributo a George Michael Protagonizado por “Robert Bartko”, el cual ya ha sido aclamado a nivel global por cientos de miles de espectadores, siendo el mejor Tributo del mundo del extinto artista.

En esta oportunidad Robert Barko junto a sus músicos llegan desde Las vegas, haciendo un recorrido por los grandes temas de “George” destacando:

Last Christmas; Wake Me Up Before You Go-Go; Careless Whisper; Freedom; One More Try; Faith, entre otros. Además de presentar una gran puesta en escena.

“GEORGE MICHAEL REBOR” con “Robert Bartko” se presentará en la “Gran Arena Monticello”.

Fecha: viernes 01 de diciembre 2023. ENTRADAS EN VENTA A TRAVÉS DE: TOP TICKET

Entradas desde $ 23.000.