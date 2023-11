“Estar aquí significa un crecimiento enorme en mi carrera”

Hace poco más de un mes, Paula Henríquez asumió un desafío que la llevó a liderar un equipo de 38 personas en la Mina Esmeralda, en Codelco División El Teniente, donde hoy se desempeña como jefa de Proceso de Perforación y Tronadura.

¿De qué se trata tu trabajo?

Mi trabajo, principalmente, se trata de liderar al equipo encargado del crecimiento de la mina. Vale decir, habilitar el área y dar el espacio a las personas de la extracción para que puedan sacar el mineral que posteriormente va a ser procesado y producido por la División.

¿Cómo coordinan esas habilitaciones, cómo es el día a día?

Comenzamos yendo a mirar los puntos que habilitaremos para, posteriormente, cargarlos con explosivos y, de esta manera, fraccionar el mineral para que baje hacia el proceso de extracción, donde con los cargadores frontales (LHD) es transportado hacia su proceso final.

Nosotros trabajamos con máquinas de perforación que se llaman Jumbo, que nos permiten hacer el espacio para inyectar el explosivo y de esta manera tronar o quebrar la roca, para que se pueda producir.

Por ello tenemos mucha interacción no solo con nuestro proceso, sino que también con extracción y proyectos, que nos van dando los espacios para que avancemos con el crecimiento de la mina.

¿Cómo llegaste a El Teniente?

En julio de este año entré al proceso de extracción y hace un mes estoy en este lindo desafío de liderar el área de PyT. Años atrás había trabajado como colaboradora en Gardilcic y Salfa, enfocada en productividad y mejoras de procesos, por lo que estar aquí hoy es muy importante para mí y un crecimiento enorme en mi carrera.

También, luego de estar en Gardilcic y Salfa, estuve dos años en Casa Matriz de Codelco, en Excelencia Operacional, hasta que postulé y logré entrar a la operación.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Trabajar con personas, liderar a un equipo hermoso de trabajadores que me van enseñando día a día cómo funciona la mina y me ayudan a crecer como profesional. Mi principal foco y mi principal motivación es trabajar y liderar a las personas y hacerlo de manera correcta.

¿Qué significa para ti ser una mujer en minería?

Es un desafío interesante. Afortunadamente, en todos los lugares donde he estado nunca se me han presentado problemas y me gusta mucho, porque el trato entre las personas es bastante cercano.