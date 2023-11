Diputada Romero responsabiliza al gobernador regional por retraso en compra de terrenos para viviendas sociales y acusa a administradora de “engañar” a vecinos

Por Óscar Marcos

Director de RR.SS. y Contenidos de Rompecabeza.

META confirmó lo que muchos venían augurando, incorporará anuncios en Whatsapp con el objetivo de incrementar sus ingresos. Esta noticia es muy relevante para las marcas que miran con entusiasmo a una aplicación que, históricamente, “esquiva” la presencia de publicidad y que, más importante aún, se corona como la red social más utilizada en Chile, donde el 93% de los usuarios de internet la tienen en primer lugar. Además, es la segunda red social con mayor cantidad de usuarios en el país, después de Instagram, según reportes de We Are Social y Meltwater elaborados este 2023.

Antes de alarmarse por la cantidad de anuncios que podrían incorporarse a la experiencia de Whatsapp, es importante despejar dudas respecto a lo que NO pasará con esta nueva modalidad, como por ejemplo, mostrar ads en el inbox principal o en los chats (privados o grupales). Lo que sí es probable que ocurra, es que se incorporen anuncios en las secciones status, historias y canales. Esto último fue confirmado por el director de la plataforma, Will Cathecart, quien profundizó en el how-to de la monetización, más allá de los ads, explicando que, por ejemplo, los canales podrán cobrar una suscripción y ser exclusivos para sus miembros o los creadores podrían promover su propio canal.

Esto sigue como un tema de debate en la empresa, ya que aún no se oficializa ninguna de estas decisiones, pero la necesidad de obtener más métodos de monetización en Whatsapp crecen, pues hoy solo lo aprovechan con los chats de negocios y anuncios que derivan directo al chat desde Facebook.

Pase lo que pase, todo se basa en que no se convierta en una interrupción para la -hasta ahora- excelente experiencia de usuario que brinda Whatsapp, no por nada tiene a más de 2 billones de personas activas a nivel mundial. Estos anuncios pueden dar valor si los colocan en el lugar correcto e idealmente en los momentos oportunos. La publicidad digital puede ser agradable si estudian bien a los usuarios, que de todas formas tienen una creciente tendencia a las compras en línea, por lo que no es una locura que nos ofrezcan un producto o servicio por la app de conversaciones.

Nadie le va a enseñar a META a hacer esto, entre Instagram y Facebook tienen escuela de sobra, pero también recae en un desafío para las marcas, ya que desde ahí nace el contenido, por lo que resulta fundamental estudiar qué decir y cómo vender efectivamente a través de esta plataforma, considerando que lo verá un usuario que está respondiendo chats.

Es una oportunidad de hiper-personalización del contenido que yace en los anuncios, ya que el comportamiento de los usuarios al momento de utilizar Whatsapp no es el mismo que tienen al usar su computador o mobile en otro tipo de redes, la intención que tiene es diferente; busca comunicarse de forma ágil con compañeros de trabajo, clientes y/o seres queridos. Es un buen desafío y que llena de entusiasmo al mundo del marketing digital, para seguir resolviendo problemas con una solución óptima, tanto para las marcas como para los usuarios.