Graneros celebró en grande su aniversario 132

El buen trato usuario es un desafío constante en el proceso de la atención de salud, el cual busca promover los derechos de los pacientes a recibir una atención más humanizada, digna y de calidad.

Un buen ejemplo de ello es la atención comprometida y cercana con sus pacientes que entrega el profesional médico del Hospital de Litueche, Dr. Sebastián Muñoz, quien actualmente realiza funciones en el Servicio de Hospitalización, Urgencia y Policlínico.

“Desde que inicié este largo caminar por la salud, he concebido la medicina como un arte, no basta con tener conocimientos científicos, sino que además avanzar en la senda del buen trato, mediante el respeto, la empatía hacia mis pacientes, pilares fundamentales en mi formación. Es muy importante el no olvidar ponerse en el lugar del otro, escuchar activamente, saludar, mirar a los ojos o regalar una sonrisa, son actitudes que contribuirán a una atención más humanizada y cercana a nuestros pacientes”, destacó el Dr. Sebastián Muñoz.

Por su parte, la directora del establecimiento de salud, Dra. Andrea Valdés, valoró el compromiso del profesional médico, manifestando que “este es un merecido reconocimiento para el Dr. Sebastián Muñoz. Para nosotros como Hospital de Litueche es un orgullo contar con médicos como él, cercanos y comprometidos con su paciente, mediante la entrega de una atención y un trato digno, amable y cercano con todos los usuarios que se atienden en nuestro recinto de salud”.

Finalmente, la máxima autoridad del centro asistencial hizo un llamado a la comunidad funcionaria “a trabajar en base a una atención más humanizada y empática colocándose en el lugar de nuestros usuarios que asisten a diario a nuestro recinto de salud”. Este profesional fue galardonado junto a otros 61 funcionarios que conforman la red de salud de O’Higgins.