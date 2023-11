Labocar investigará origen de incendio al interior de reserva Río Cipreses

Después de un largo andar, un grupo de trabajadores sociales está conformando el primer Consejo Provincial Cachapoal del Colegio de Trabajadoras/es Sociales. Ignacio Meriño Montero y Karen González, quienes son parte del equipo organizador y hoy candidatos al directorio local, llegaron hasta El Rancagüino para contarnos de la iniciativa y sobre esta motivación que busca el apoyo entre colegas en diversos ámbitos, tales como acceder a postítulos, contar con ofertas laborales, orientaciones técnicas, entre muchos otros temas de interés para estos profesionales.

Cabe recordar que este colegio profesional nacional surgió en 1955 y era obligación estar colegiado para ejercer. Desde entonces Rancagua ni la región han contado con una representación local en este gremio. Es por ello que dieron a conocer la relevancia de contar hoy con un colegio profesional y que participen de la elección del primer directorio el próximo sábado 2 de diciembre, en la sede de IP Chile de 09:00 a 13:00 horas.

“Desde abril de este año venimos trabajando en esto y contactando a colegas para que se unieran. Había al principio algo de resquemor, pero a lo largo de los meses comenzamos a tener mucho impulso. Hoy cumplimos con todos los requerimientos para sacar adelante este consejo. Hasta la fecha existen en nuestro colegio 17 provinciales activos y nosotros seremos el número 18 y el primero en esta región”, señaló entusiasmado Ignacio Meriño. Según indicó, para votar el próximo 2 de diciembre hay que contar con al menos 30 días como colegiado y 45 días para los del directorio. «La elección será de una lista única y una vez realizada, los mismos candidatos se van a dividir los distintos cargos: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y director, quienes estarán en este rol por los próximos tres años».

Ignacio Meriño Montero y Karen González nos visitaron en El Rancagüino para contarnos sobre el primer consejo provincial de este colegiado en la Región de O’Higgins y que elegirán a su directorio este 2 de diciembre.

PROPUESTA DE TRABAJO

La asistente social Karen González comentó que es vital contar con una red de profesionales conectados lo cual se ha perdido en el territorio, “además tenemos que visibilizar el Trabajo Social y hacer un diagnóstico de las necesidades de nuestros colegas porque hoy no tenemos un número claro de cuántos son, dónde trabajan, cuáles son sus especialidades, etc. Si no estamos organizados no podemos llegar a los espacios de diálogo para mejorar las políticas públicas”, describió.

Por su parte, Ignacio Meriño insistió en querer formar redes de trabajo entre todos estos profesionales que se encuentran desplegados en el área pública y privada, y en diversos servicios como salud, educación o vivienda. “Hoy como colegio estamos trabajando en dos ejes. El primero de ellos es la incorporación de Trabajo Social al código sanitario ya que fuimos excluidos de él que regula el ejercicio profesional. Y, en segundo lugar, fomentar y trabajar por una Ley de Trabajo Social que no haga perder fuerza a nuestra labor”.

Dijo también que desean fomentar entre los asociados y asociadas el acceso a la formación continua, con cursos, capacitaciones o especializaciones. “Es por ello que firmaremos un convenio con la Universidad de O’Higgins para optar a esta educación. Si bien no tienen la carrera hay muchas otras afines a nosotros, como en Salud, Derecho, Psicología, etcétera, que nos puede entregar herramientas. De igual manera queremos generar una bolsa de empleo ya que muchos colegas se encuentran desempleados, por lo que queremos contar con una base de datos que les permitan mayores posibilidades de empleo facilitando esta información”, ejemplificó Meriño.

Anuncios

Cabe consignar que como grupo ya están visibilizando sus actividades públicas. Por ejemplo, el pasado 11 de noviembre celebraron el Día Nacional del Trabajador Social y en Rancagua realizaron una actividad en la Universidad de O’Higgins donde más de 70 profesionales de esta área y de la región se reunieron para realizar un acto conmemorativo junto a ponencias académicas, todo ello con la presencia de la presidenta nacional del Colegio, Mariela Muñoz, y la seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayareth Ahumada.