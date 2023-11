Coanil presenta su colecta digital 2023 con el lema «Yo puedo ¿Tú puedes apoyarme?

Este miércoles se conoció la sentencia contra el ex alcalde de la comuna de San Fernando, Juan Paulo Molina, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos de 5 años en su grado medio y, a la pena de multa 18 millones 775 mil pesos como autor ejecutor del delito de fraude al fisco, en carácter de reiterado en grado de consumado, hechos cometidos en la comuna de San Fernando entre los años 2018 al 2021. Sobre el monto a pagar se le concedió el plazo de 12 parcialidades iguales y sucesivas.

El ex alcalde, Juan Paulo Molina, había sido formalizado en calidad de autor de los delitos de fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, por un monto superior a los 37 millones de pesos, los cuales se habrían perpetrado en el periodo administrativo del ex alcalde, Luis Berwart.



Según se señaló durante el juicio la operación comprendía la organización para obtener fraudulentamente recursos económicos para destinarlos a campañas políticas, la creación de sociedades prestadoras de servicios a través de terceros, utilización de documentación de empresas que no prestaron servicios, entre otras. Junto con ello, se contrató a personas que no desempeñaron labores en la Corporación tanto con contratos de trabajos como honorarios, esto mediante una empresa de comunicaciones constituida por Molina y la ex tesorera de la CORMUSAF, Tania Miranda.

La investigación, que surgió a raíz del informe de Contraloría que detalló inconsistencias millonarias en rendiciones de dinero al interior de la entidad dependiente de la Municipalidad de San Fernando.

Los hechos



Comunicaciones Integrales Tauro SPA fue constituida el 4 de septiembre del año 2018 por el imputado Juan Paulo Molina Contreras, ex Gobernador Provincial de Colchagua entre los años 2002 y 2004 y ex alcalde de la comuna de San Fernando entre los años 2004 y 2012, quien es el propietario de la totalidad de las acciones. Designó a Tania Del Carmen Miranda Iturriaga como gerenta y representante legal de la empresa.

El ex alcalde de San Fernando Juan Paulo Molina.

Miranda Iturriaga era a esa altura, una ex funcionaria de la Cormusaf, quien cumplió funciones administrativas y se desempeñó como Tesorera del ente corporativo, además de ser pareja sentimental del ex secretario general de CORMUSAF, quien ejerció durante el período alcaldicio de Molina como alcalde, el abogado Cristian Toro Arce.

Molina Contreras constituyó esta sociedad para simular prestación de servicios a la Cormusaf, lo que no fue efectivo, toda vez que su servicio consistió en asesorar personalmente a Berwart Araya en su desempeñó político, por recomendación directa de Pablo Bravo. Berwart Araya para no incurrir en gastos, solicitó a Molina facturar por sus supuestos servicios a la Corporación.

Para justificar el egreso de recursos a la empresa Tauro, Leónidas Quiroga Montenegro en representación de la Cormusaf, en su calidad de secretario general subrogante, suscribió con pleno conocimiento de la ilicitud que se amparaba y con fecha 15 de enero de 2019, un contrato de prestación de servicios: “Servicio de Apoyo Publicitario y Comunicacional para la Corporación Municipal de San Fernando». Por la empresa Tauro, suscribe el instrumento Tania del Carmen Miranda Iturriaga.

En el contrato se establece el contenido de los servicios a prestar que consistirían, entre otros en: Creación de campañas y estrategia de medios. Lo anterior se regiría por un sistema que implicaba: Recogida de la información sobre el producto o servicio; Estudio y análisis del planteamiento de la Consultora; Presentación argumentada del concepto creativo. Presentación de los bocetos y originales de las piezas publicitarias. Presentación de la estrategia de medios. Supervisión y responsabilidad en la realización. El contrato dispone la existencia de una inspección técnica del desarrollo de servicio el que estaría a cargo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación. Esta sociedad, desde el año 2019 al año 2021, emitió 35 facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados.

En la Cormusaf, era Leónidas Quiroga Montenegro quien recibía las facturas en su correo electrónico de Molina Contreras luego gestionaba el pago el que debía expresarse hecho a Tania Miranda, quien firmaba en su domicilio, cuando le eran llevados por Molina. En pleno conocimiento de la ilicitud, los pagos eran visados por el jefe de control interno Albino Humberto Hermosilla Cabrera y los realizaba materialmente Aguilera Bava.

En ocasiones fue el propio Bravo Cruz quien requirió a los coimputados de la Cormusaf el pago pendiente a Molina Contreras.

Quien cobraba los valores asociados a las facturas y decretos pagos respectivos, era el mismo Juan Paulo Molina, quien se reunía a unas cuadras de la Cormusaf con Quiroga Montenegro o Alejandro Aguilera Bava para que entregaran el dinero en efectivo.

La Cormusaf emitió y pagó a esta empresa 35 Decretos de pago por un total de $37.550.000.- (treinta y siete millones, quinientos cincuenta mil pesos), correspondientes al área de educación y salud.

Durante el cumplimiento de la libertad vigilada intensiva, Molina Contreras quedará bajo la supervisión de Gendarmería.

Más de 40 imputados

Esta investigación en el marco de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento privado que afectó a la CORMUSAF, tiene a más de 40 de imputados. El trabajo de investigación lo encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad con la fiscal, Fabiola Echeverría, quien intenta probar la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación.

De este modo para el Ministerio Público se han dado las condiciones para dar por acreditado el delito de fraude al Fisco (en calidad de autores) y falsificación de instrumento público (consumado y reiterado).

A la fecha por este caso se ha formalizado a 42 personas por diferentes cargos, entre ellos: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, adulteración de instrumento público y privado, lavado de activos, emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas.

Entre los últimos formalizados destacan dos ex concejales de la comuna de San Fernando, quienes fueron detenidos en el marco de la investigación por el delito de fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, Enrique Díaz Quiroz (PPD) y Pablo Orellana Rivas (Independiente), a quienes se les investiga por recibir supuestos sobornos y no perseverar en una denuncia por notable abandono de deberes que existía en contra del ex alcalde, Luis Berwart.

Díaz Quiroz, ex concejal de San Fernando, en su ejercicio habría solicitado la suma de un millón de pesos mensuales por apoyar proyectos que presentaba el ex alcalde, Luis Berwart ante el concejo municipal, recursos que salieron del área salud y educación,. Además se contrató a dos de su hijos, sin que realizarán trabajos, emitiendo boletas de honorarios en el área de educación, por un monto de 36 millones de pesos.

Orellana Rivas, ex concejal de la comuna, también habría solicitado a cambio del apoyo púbico a los proyectos del alcalde que presentaba ante el concejo la suma de un millón de pesos, fondos que salían del área salud y educación.



Luis Berwart continúa en prisión preventiva



En cuanto a la situación judicial del también ex alcalde de la comuna de San Fernando, Luis Berwart, su caso sigue siendo investigado y, no se ha informado de la posibilidad de llegar a procedimiento abreviado. En abril de este año 2023 la Corte mantuvo su prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, no pudiendo acceder a una fianza o caución. Cabe recordar que está imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La Corte consideró que es un peligro para la seguridad de la sociedad, ya que existen factores fácticos y normativos que configuran la necesidad de cautela de la prisión preventiva , en particular, por cuanto se encuentra formalizado por el delito de fraude al fisco, sumado que además el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra. La Fiscalía de Alta complejidad investiga delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y, otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación. El monto defraudado es cercano a los 4 mil millones de pesos.