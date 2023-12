Compras de final de año y derechos de los consumidores

La inclusión de personas con discapacidad y su habilitación en lo social y laboral es un desafío permanente para la Agrupación Rancagua de Familiares y amigos de personas afectadas por enfermedades psiquiátricas discapacitantes (AFADIPS).

Esta organización creada en 1994, lleva 29 años trabajando por la inclusión teniendo como fin en común generar un espacio social donde se incluya y se integré a personas con discapacidad, desarrollar iniciativas que beneficien a sus integrantes, así como promover y apoyar las iniciativas legales que permitan mejorar las condiciones de vida material, rehabilitación y reinserción social de personas con enfermedades psiquiátricas. Además, busca difundir la problemática que afecta a este sector de la comunidad, sensibilizando y abriendo espacios para ellos y participando desde sus inicios en la comisión Regional de Protección de los Derechos de las personas con enfermedad mental.

Para Carolina Fernández González, presidenta de AFADIPS, destacó la misión de la agrupación basada en visibilizar, posicionar y consolidar el tema de la inclusión de personas con discapacidad. “Tenemos que generar vínculos de colaboración con la comunidad, ampliar la oferta, transformándonos en un centro de atención, considerando más talleres sociales y laborales, ser un centro de apoyo familiar y de emprendimiento inclusivo, que acompañe a grupos de personas con discapacidad y a sus familias”, dijo la representante.

TALLERES

AFADIPS concreta su misión a través del Taller y Cooperativa de Trabajo Estación de los Sueños en Rancagua (Ver recuadrito destacado), lugar desde donde parten estas actividades que buscan el reconocimiento y valoración de las personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad en salud mental.

De acuerdo a lo explicado por Carolina Fernández, la orientación de crear talleres laborales está dirigido a los y las beneficiarias, creando un espacio orientado al desarrollo de habilidades y competencias laborales para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad pertenecientes a AFADIPS y a otras organizaciones, tanto de la comuna de Rancagua como de la región de O´Higgins.

Siendo específicos, este año se realizaron tres talleres de apresto laboral, de COCINA, COSTURA y ESTAMPADO, los cuales fueron patrocinados por el Gobierno Regional de O´Higgins, bajo el proyecto de Inversión Directa. “La iniciativa está planificada para que las y los socios de nuestra agrupación AFADIPS y beneficiarios de la comunidad y región puedan continuar generando los productos elaborados durante el proyecto y después de este. Esto porque el proyecto está dirigido a ser sustentable en el tiempo. Ya instaladas las habilidades en los usuarios de los talleres, los participantes estarán listos para continuar elaborando productos y lograr su comercialización”, explicó la presidenta de la agrupación.

Son muchas las experiencias que se levantan al interior de estos talleres. Una de las beneficiarias es Nicole Kein quien está en los talleres de cocina y estampado. Nos cuenta que para ella esto ha sido una excelente experiencia, “me siento súper bien acá con los compañeros que son todos muy buena onda, las profes son muy lindas y solo digo que estoy muy agradecida de todos”.

Por su parte, Franco Hernández Hinojosa se sintió muy a gusto asistiendo a los talleres laborales. Destacó que pudo avanzar en muchas cosas. “No he tenido ningún problema, son todos amables y muy cariñosos conmigo sobre todo las profesoras y mis compañeros. Todas me han enseñado muchas cosas y me han apoyado en todo”.

#Contáctanos

Lugar: Avda. Santa María 0164, Rancagua.

Teléfono: +56991916286

Mail: afadips2013@gamil.com

Redes Sociales: Facebook (Afadipsrancagua), X Twitter (@afadips) e Instagram (Estación de los sueños).