Así transformará la IA nuestra vida económica

Al ritmo de batucada a cargo de estudiantes del Colegio Diego Portales de Machalí, se inició la marcha para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo la consigna de “Los Derechos no se negocian”, organizado por la Fundación Inclusión Azul y Autismo Rancagua, con el fin de exigir el catastro nacional de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El objetivo de esta actividad, es promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como también concienciar su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Directivos, personal, apoderados y niños de la Fundación Inclusión Azul y Autismo Rancagua, marcharon desde esta institución por calles y avenidas de la capital regional, portando pancartas y consignas, y custodiados por personal de Carabineros de Chile y motoristas, que se unieron en apoyo a esta causa, hasta llegar a la Plaza Los Héroes.

Una gran pancarta hacía alusión a los derechos de estas personas a una vida mejor, ya que “La inclusión no es una opción, es mi Derecho”, era parte de las expresiones de los asistentes a la marcha, que caminaron con mucho entusiasmo por las principales arterias viales de la ciudad capital.

Elizabeth Escobedo, directora de Autismo Rancagua y de Inclusión Azul, dijo que hoy marchan por este día que se celebra este domingo 3 de diciembre y sobre todo por la incertidumbre por la posible salida el próximo año de los tutores de los colegios, lo que significa que sus hijos tendrán que salir y volver a escuelas especiales.

“Hablan de Inclusión Radical y en realidad estamos excluyendo”, expresó Escobedo, al añadir que están a la espera que el presidente de la República, Gabriel Boric de respuesta a qué se hizo con el dinero de la Ley de Autismo, que fueron 60 mil millones de pesos aprobados y hasta la fecha no se han capacitado a profesionales de la salud y de educación.

Anuncios

La directora de Inclusión Azul criticó que, hoy en día en las calles y veredas de Rancagua no pueden transitar las sillas de ruedas, no existe comunicación para las personas ciegas, ya que estas personas para registrar un documento tienen que llevar un testigo, porque los documentos no están escritos en sistema braille y “eso si es una vulneración, porque estoy cediéndole mi derecho a un segundo”.

Dijo Elizabeth Escobedo, que el objetivo de su llegada a la plaza de Los Héroes es hacer manifiesto a sus molestias a través de sus carteles y pancartas.

En Inclusión Azul y Autismo Rancagua se les da atención integral a los niños y jóvenes, como: fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos, kinesiólogos, educadora diferencial, psicopedagogas, que son pagados por todos los padres y apoderados.

Ante el déficit presupuestario, la directora de Inclusión Azul, indicó que necesitan 170 millones para poder funcionar y atender a los que padecen alguna discapacidad en nuestra ciudad.