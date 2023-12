Pichilemu celebró festividad religiosa de San Andrés Apóstol

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aun estás a tiempo de cumplir con los sueños más románticos para este fin de semana y correrás sin miedo tras ellos con la complicidad de tu pareja. No te agobies por el presupuesto, hay muchas cosas que hacer por poco dinero.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Obtendrás felicitaciones de gente querida por algo que has hecho o que has regalado. Una acción personal o tan sólo una idea será algo que cobrará mucha importancia para los demás y que te van a agradecer eternamente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Sorprende a tu pareja con un gesto romántico e imaginativo. En general, tu sensibilidad estará especialmente activa, y además, en la dirección adecuada. A poco que te esfuerces, todos los juegos amorosos que imagines estarán a tu alcance.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Intenta no angustiarte con problemas de la familia en los que realmente tienes poco que hacer, sobre todo si no te han pedido consejo. Disfruta de la vida y evita entrometerte en asuntos que no te afectan.

LEO (23 julio-22 agosto).

El relajo del descanso volcará tus sensaciones hacia la sensualidad y las emociones, que vivirás con notable intensidad. Te concederás pequeños placeres, algunos relacionados con la gastronomía, que te harán reconciliarte con la vida.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La salud te procurará hoy algunos inconvenientes para tus planes dominicales, podrías levantarte con molestias relacionadas con algún resfriado producto de los cambios bruscos de temperatura. Nada que no pueda solucionar el descanso y los cuidados caseros.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Jornada tranquila, ningún acontecimiento extraordinario alterará el curso normal de las cosas; pero eso no significa que te vayas a sumir en el hastío de la rutina. Además, es posible que te llegue una buena noticia relacionada con el dinero.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Debes establecer un orden de prioridades en tu vida personal y social. No deberías hacer lo que en cada momento te piden tus impulsos o te dictan los amigos. Tienes una serie de obligaciones morales y la necesidad de cumplirlas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La tranquilidad y la felicidad serán la tónica de tu vida para esta jornada en la que te levantas sin grandes planes. Por la tarde sí tendrás que moverte un poco para complacer a la pareja o los amigos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Quizá le sobre algo de tensión a tu temperamento, con una sensibilidad fuera de lo común. Desbordante de compasión hacia los demás, deberás cuidar también de tus propios intereses antes de verte en problemas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El día fluirá con total placidez para todos tus asuntos, que se resolverán de forma positiva. Serás capaz de encajar perfectamente los avatares de la jornada sin ningún esfuerzo. La sensación de plenitud se trasladará l terreno de los sentimientos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las cuestiones relacionadas con los temas legales o burocráticos pueden complicarse a partir de hoy, pero conseguirás soluciones rápidas si pides ayuda a tiempo a algún amigo que entienda del asunto.