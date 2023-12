Falleció ex Bombero y colaborador muy importante del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz

Bomberos de la comuna de Santa Cruz informó del sensible fallecimiento de Don Aldo Diez de Medina (Q.E.P.D), ex Bombero, integrante de la banda de guerra, rama ex cadetes y un colaborador muy importante del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz. “En nombre del directorio general, oficiales, bomberos y bomberas del cuerpo de bomberos de Santa Cruz le damos mucha fuerza a su familia y amigos en esta tan lamentable pérdida para una persona tan noble y solidaria cómo lo fue Aldo”, se indicó desde la institución”.

Desde la Rama de Ex Cadetes Primera-Santa Cruz, indicaron que “hoy estamos de luto, uno de los nuestros ha partido, Aldo Enrique Diez de Medina Fredes ha iniciado su viaje a la vida eterna, la domingo 03 de diciembre, siendo las 23:15, ha dejado nuestras filas terrenales, para iniciar su camino en las filas celestiales. Desde estas líneas, queremos hacer llegar a su familia nuestro apoyo en estos momentos de dolor, nuestro amigo y camarada descansa junto al Padre y desde allá seguirá acompañándoles y acompañándonos en vuestros corazones y recuerdos. Buen viaje camarada”.