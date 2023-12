Santiago Wanderers vs Deportes Iquique EN VIVO, Primera B 2023 liguilla de ascenso final ida: relato MINUTO A MINUTO

ARIES (21 marzo – 20 abril).

El planeta Mercurio lleva muy buenas sensaciones a los Aries en el terreno profesional a partir de este lunes. Se abren posibilidades de progresar en tu campo o de abrir nuevas puertas que has estado atisbando, también en el terreno de los estudios.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El influjo del Sol en tu signo podría avivar una pasión que ha quedado un tanto latente en los últimos días. Es el momento de proponer nuevas experiencias para que la situación se reconduzca de acuerdo a tus intereses.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Inicias la semana con el propósito de que sea ésta precisamente la que verá cumplidos todos tus propósitos para las fechas tan especiales que se avecinan. Si es necesario, elabora una lista de objetivos diarios, cúmplelos e irás hacia arriba.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En el trabajo será muy importante que te manejes con discreción para evitar suspicacias por parte de sus compañeros, que pueden pasar a la envida más insana. Se solucionará cualquier problema económico que tengas si sabes consultarlo con la persona adecuada.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te has recuperado lenta pero seguramente de la caída de ingresos de los últimos tiempos, y continuará la buena racha. Si trabajas por cuenta ajena, procura moverte con pies de plomo y no confíes demasiado en las buenas palabras si no se ven reflejadas con hechos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te sentirás un tanto apagado, sin mucha ilusión por las cosas. No es más que un estadio más del ciclo astral, pero todo te aparecerá como un mal presagio. Este estado repercutirá en una decisión económica que, inevitablemente, tienes que tomar hoy.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Jornada para aclararte en el ámbito laboral, aunque necesites dar un puñetazo encima de la mesa para hacerte oír en principio, no lo dudes porque todos entenderán tu situación, e incluso puedes contar con algún aliado inesperado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Vence de una vez por todas tu timidez o solamente con un golpe de suerte encontrarás la compañía que quieres. Todo el mundo tiene algo que ofrecer a los demás, y deberás esforzarte por hacerles llegar algo de lo tuyo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Ha llegado el momento de recoger los frutos de las inversiones realizadas en tu propia formación. Es posible que necesites reivindicar algunos logros y tendrás apoyo para ello en tu círculo de compañeros.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es un día excelente para comenzar una dieta y complementarla con una tabla de ejercicios progresiva que aleje de ti el miedo que puedes sentir ante la subida de los niveles de colesterol y similares.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Lograrás convencer a alguien de una estrategia comercial importante, pero sólo será el primer paso para los auténticos objetivos que te has marcado. En cualquier caso, tu autoestima subirá hasta las nubes y te verás capaz de todo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Es posible que el fin de semana te haya llevado por derroteros sentimentales que consideras negativos para la relación, pero no deben forzar las cosas. Deja que todo fluya hacia la normalidad.