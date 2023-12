Vecinas de Población Dintrans se certificaron en la creación de huertos verticales

Con emociones en todos los encuentros del fin de semana, se jugó una nueva fecha en el Campeonato Vecinal de Fútbol de Rancagua.

En la oportunidad, en la primera serie, Sport Dintrans y Barcelona abrocharon su paso a la siguiente instancia, tras festejar en sus respectivos encuentros.

Los del sector sur de la capital regional lograron su paso mediante los lanzamientos penales, pues en el tiempo de reglamento igualaron sin goles contra Patria Joven.

Por su parte, los azulgranas, vencieron por 5-2 a Unión Los Húsares.

Mientras que, en segunda serie, los barcelonistas también ganaron a los unionistas, pero aquí por 2-0. Además, Oscar Castro se impuso por 2-0 sobre Sportivo Italiano.

Y, en senior, Chispa del Sol y Racing igualaron 3-3. Por tanto, se debió definir al clasificado desde los doce pasos y allí pasó el cuadro albiceleste.

Programación sábado 9 de diciembre

16.00 horas, Villa Teniente vs Villa El Sol (segunda).

18.00 horas, Real Portales vs Alianza RS (seniors).

20.00 horas, Granja Estadio vs Sport Cachapoal (primera).

Programación domingo 10 de diciembre

16.00 horas, Juventud OCB vs 5 de Octubre (segunda).

18.00 horas, Carlos Prado Chancón vs Claudio Arrau (primera).