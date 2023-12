Chile – Primera División: Unión Española vs Cobresal Fecha 30

Nos encontramos a puertas de celebrar una nueva navidad en nuestro país, donde para muchos, el capitalismo se toma el escenario del mercado y retail propiamente tal. Ahora bien, indudablemente el consumo es parte de la sociedad civil, más aún, este último despierta ambiciones y aspiraciones que son puestas de manifiesto en épocas como esta. Por tanto, mi columna de la semana se titula; “Navidad en Chile: ¿Qué tan vivo está el capitalismo?”.

Primero, el sitio web de la OECD señala que, “tras un crecimiento nulo en el 2023, la producción aumentará un 1,8% en 2024 y un 2,1% en 2025. La subida de los salarios reales, debido a la menor inflación, y el descenso de las tasas de interés permitirán que el consumo se recupere en 2024. La confianza empresarial ha mejorado, pero la incertidumbre política lastrará el crecimiento de la inversión a principios de 2024. La fuerte demanda de minerales continuará sosteniendo las exportaciones. La inflación medida por el IPC seguirá disminuyendo y alcanzará la meta del banco central en el segundo semestre de 2024, mientras que la inflación subyacente descenderá a un ritmo más lento”. Si observamos los números, podríamos concluir tentativamente que el crecimiento ha sido pobre, precario y cierra con números rojos. No obstante, ¿Qué sucede en instancias de fiestas al terminar cada año? ¿Podrían verse matizados esos números rojos a momentos? La respuesta tiene un estrecho vínculo con el satanizado capitalismo, sin embargo, el consumidor mantiene una responsabilidad muy, pero muy importante para estos efectos.

Segundo, si de capitalismo hablamos, como olvidar las desafortunadas palabras que tuvo el Mandatario Gabriel Boric en el contexto de gira por varios países europeos, aquí, el Ejecutivo afirmó lo siguiente: “Una parte de mi quiere derrocar al capitalismo en Chile”. Una utopía por lo bajo, ya que el presidente al parecer deseaba hacer un guiño a las almas temblorosas que ven en el mercado, individualismo y capitalismo una enajenación con la sociedad del siglo XXI. ¿Esto realmente es así? ¿Realmente las personas ven una cierta degradación en sus vidas producto del capitalismo? ¿Qué reflejan las compras y consumo a fines de cada año? Sin duda, la opinión vertida por el mandatario a través del programa HardTalk de la BBC trajo grandes polémicas y entramados de opiniones por parte del análisis nacional e internacional. ¿Este será otro de los errores no forzados del presidente de nuestro país? Tal vez, estamos frente a eso que yo denomino “ocurrencias”, precepto que en muchos casos se coloca por sobre las denominadas “ideas”; un resabio sistemático del mandatario durante el último tiempo.

Tercero, a mitad de año la encuesta Cadem mostró que de un total de 100% un 68% señaló que el sistema económico no funciona bien, sin embargo, que el libre mercado gana a la planificación del Estado. Dentro de las características más importantes que encontramos en esta encuesta aparecen los siguientes resultados adscritos a la muestra social. (a) El nivel de endeudamiento de las familias ha crecido llegando a un 93%. (b) La encuesta mostró que el 64% prefiere que el sistema económico esté basado en el libre mercado, ya que el 30% apoya la planificación del Estado como fin último. Estas cifras nos llevan a preguntarnos ¿Si existe tal nivel de endeudamiento en las familias chilenas porqué estas continúan avalando el consumo acelerado y ensanchamiento del mercado? Por otra parte ¿No son los grupos más pobres y vulnerables los que buscan cicatrizar frente a deudas permanentes? Entonces, la navidad no solo imprime un sentido religioso, sino también un disfrute para el mundo occidental, donde los obsequios, cenas familiares y deseos de bienestar pasan a ser parte de nuestra sociedad, una “amistad” al alza con relación al capitalismo. Si pensamos que el problema es producto del mercado, capitalismo y sistema mercantil, sin duda, estaremos construyendo panfletos de populismo y desprolijidad en la información, ya que, las fiestas de fin año, por ejemplo, navidad, no solo es símbolo de fe cristiana y memoria cristológica, sino también un encuentro donde el capitalismo a través de regalos, comida, brindis, viajes, cenas y un listado gigante de deseos enmarcan la fecha en cuestión. Si las familias e individuos de la sociedad chilena no avalaran aquello, por ende, no existiría un retail lleno, un consumo deliberado y un placer bajo distintas plataformas inscritas.

La culpa no es del capitalismo, cada persona tiene una responsabilidad individual frente a su economía, más aún, de cuidar su patrimonio y velar por el bienestar de su familia. Los ciudadanos sienten una incorporación no menor al consumir, al visitar el mercado y ser parte de esas modernizaciones que Chile ha experimentado sustancialmente durante las últimas décadas, olvidar aquello, sería mutilar el desarrollo del ciudadano común a la hora de celebrar navidad bajo sus principios de fe y esperanza, pero también, teniendo la posibilidad de sorprender, regalar y reconocer a los más cercanos en una fecha clave, de ahí que mi columna de la semana se titule; “Navidad en Chile: ¿Qué tan vivo está el capitalismo?”.

Benjamín Escobedo (Teólogo e Investigador de Historia)

Escritor para Latinoamérica (Monte Alto Editorial)

Lic. Teología

Lic. © Historia