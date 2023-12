HORÓSCOPO DEL MARTES 5 DE DICIEMBRE

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aunque te encuentres bien de salud en general, no debes descuidar esas pequeñas dolencias de la espalda o las articulaciones, que pueden derivar en crónicas si no tomas medidas. Posiblemente se deban a malas posturas en tu trabajo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las circunstancias personales te llevarán a pasar más tiempo con algunas personas de tu entorno que no tenías en tus planes. Descubrirás que tus juicios tenían algo de precipitados y puede que encuentres a tu alma gemela en estos días.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Cada día ves en el trabajo muchas cosas que no te gustan, pero no es momento de discutir por ellas. No puedes entrar en guerras que no son las tuyas, porque acabarás pagando las consecuencias. Espera mejores opciones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Lánzate sin miedo a lo que deseas, por una vez no hagas caso de los complejos que arrastras, tal vez desde la infancia. Es hora de soltar lastre y mostrarte tal como eres, verás cómo consigues pequeñas victorias que te darán alas para el futuro.

LEO (23 julio-22 agosto).

Los reencuentros con personas alejadas temporalmente de tu vida marcarán hoy tu jornada. Puede que las conversaciones tomen un rumbo inesperado y te encuentres ante compromisos con los que no contabas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los asuntos del dinero cobrar relevancia a partir de hoy en tu vida, es posible que lleguen fondos con los que no contabas o simplemente que las subidas de sueldo prometidas se hagan por fin realidad. En general, buen momento para los números.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los problemas sentimentales te tendrán algo aturullado. Serás la excepción en cuantas actividades participes, no estarás de acuerdo con nadie y no podrás sentirte identificado con ninguna de las actuaciones de los que te rodean.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si los agobios laborales han repercutido últimamente en tu relación de pareja, hoy tendrás la oportunidad de enderezar las cosas. No te muestres egoísta y bríndate a hacer lo que a ella le apetezca. No te arrepentirás… .

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás que ocuparte de algo importante que has dejado de lado por no disponer de tiempo o por pura pereza. Lo cierto es que ha llegado el momento de meterte de lleno en el tema, antes de que se complique y te cueste más esfuerzos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La imaginación y los sueños te dominarán hoy por completo. Podrás despegar los pies del suelo, aunque estés trabajando, porque algo te ronda por la cabeza y no pararás hasta conseguirlo. Buen momento para contactar con viejos amigos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los despistes pueden jugarte hoy una mala pasada. Revisa con atención tu lista de trabajos pendientes y la agenda de citas profesionales para hoy. Puedes perder un buen cliente si olvidas un compromiso.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No te empeñes en revisar constantemente el pasado para ver si las medidas que has tomado son acertadas o no. Nunca sabrás cómo funcionaron las otras opciones, de forma que apechuga con lo que hay y mira hacia delante.