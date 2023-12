Los celestes que finalizan su contrato con el Capo

Todos festejan la Navidad cristianos y no cristianos, creyentes y ateos, ricos y pobres, todos. Pero pocos saben cuál es su significado. ¿Qué hemos hecho de esta sublime fiesta cristiana? ¿La hemos desfigurado?

Cuando llegamos al mes de Diciembre se comienza a observar una masa social consumista que solo piensa en las cosas materiales: regalos, adornos, fiesta. Pero ¿es ese el sentido de la Navidad o es algo más profundo?

La palabra” Navidad” significa nacimiento y aunque Jesucristo no haya nacido un 24 de diciembre o aunque se haya cambiado el calendario lunar al solar; este no es motivo ni tiempo para ponernos a discutir, sino que es un tiempo que debemos aprovechar para dar gracias a Dios por su encarnación. El profeta Isaías hace mas de 750 años lo anuncio diciendo:

“Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” Isaías 9:6

Este anuncio se cumplió al pie de la letra en el primer siglo, el evangelio de Lucas lo destaca así:

“Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería éste. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,… el salvara a su pueblo del pecado…” Lucas 1:26-31

La aparición de Jesucristo en nuestro mundo, ha impactado nuestra humanidad, El es el centro de la historia. En esta fecha se paraliza el comercio y se ha decretado un día de feriado para recordar su nacimiento, su mensaje, de paz y amor para los pueblos a nivel mundial.

La humanidad así, reconoce a Jesucristo como el Dios hecho carne que estuvo cumpliendo su ministerio caminando en medio de nosotros. El evangelista Lucas nos habla acerca del propósito de su venida:

“Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el año favorable, agradable del Señor.” (Evangelio de Lucas 4:16-19)

El cantico de los Ángeles, la visita de los pastores, la venida de los Magos del oriente son un reconocimiento para aquel que trae la paz, el amor, la sanidad, la salvación a una humanidad que se está a diario destruyendo a causa del pecado. El seguir al príncipe de paz, su evangelio es una decisión que depende de usted.

No tenga a Jesucristo, este año, bajo un portal, bajo un árbol de Navidad o recostado en un pesebre con regalos que no son para El, es el tiempo de invitarlo a nuestra vida a que tome posesión de nuestro corazón, única manera de poder hacer nuestros sus regalos de paz y amor.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.