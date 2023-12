Condenan a presidio efectivo a autor de desacato, lesiones y amenazas en contra de su ex conviviente

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Podrías mostrarte bastante osco ante situaciones no previstas y que te pueden cambiar los planes. La familia no tiene la culpa de tus preocupaciones previas y, finalmente, verás que no es para tanto.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Es posible que un aumento de peso cambie tu humor, a peor, en estos momentos en que debes cumplir con ciertos retos que te has impuesto. Pero sabes que tienes suficientes apoyos como para conseguir perder esos kilos en unas semanas si te lo tomas en serio.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

En estos momentos te conviene sopesar con detenimiento cada paso que des y asesorarte bien antes de actuar. Sólo así lograrás evitar caer en errores y situaciones incómodas, que después te costará mucho controlar.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Facilidades para los viajes y la comunicación con personas ajenas a tu vida diaria. Te sentirás muy cerca de los que quieres. Mal día para iniciarte en la cocina o para utilizar como conejillos de indias de nuevas recetas a quienes vienen a verte.

LEO (23 julio-22 agosto).

Atrás quedan esos pequeños achaques que te atormentaban últimamente. Ahora sí, tu estado de salud es estupendo, encontrarás la fortaleza, la vitalidad y la disposición de ánimo necesarias para acometer lo que te propongas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los astros te dan hoy facilidades para todo lo relacionado con el trabajo, tanto si lo tienes como si lo estás buscando. Si estás en este último grupo, algo surgirá que, aunque a primera vista no parezca gran cosa, puede tener un buen futuro.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Aprovecha la bonanza del momento, y no se te ocurra dudar de lo que quieres ni de tus capacidades para hacerlo posible. En tu mano está conseguir lo que persigues, sólo te falta una dosis extra de voluntad para alcanzarlo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las infidelidades y la falta de confianza, hasta ahora ajenas a tu vida, aparecen como una plaga. No tienes por qué ser tú el protagonista, pero sí el espectador y a veces mediador. Puede que este papel no sea el tuyo y acabe creándote problemas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Estas a punto de solventar algunas desavenencias familiares, pero para eso será imprescindible que dejes a un lado los rencores del pasado y mires sólo al futuro. Ta ayudará estar en un ambiente relajado y ligado a la naturaleza.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Las tensiones con tu pareja se van atemperando con algún esfuerzo, porque hay algún punto de ruptura que se resiste a ser reparado, tal vez porque os resistís a identificarlo por completo. Urgen mayores dosis de sinceridad.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los astros no te ayudarán mucho en el terreno laboral; tus dudas no paran de crecer, no sabes con qué carta quedarte ni cuál tendrá más proyección de futuro. Debes consultar con las personas de más experiencia a tu alrededor, alguno de ellos te dará las claves.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Se van a producir cambios profundos en el terreno laboral o profesional que te incumbirán más de lo que piensas, aunque para apreciarlos tendrás que esperar hasta dentro de unos días, porque hoy te encuentras un poco despistado.