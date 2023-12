HORÓSCOPO DEL JUEVES 7 DE DICIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La discreción y la prudencia serán tus mejores aliados en estos días, sobre todo en las cuestiones relacionadas con los negocios. No arriesgues tu dinero en aventuras que no estén garantizadas o pondrás en riesgo cosas que te ha costado mucho conseguir.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Pequeños problemas de salud, relacionados, muy posiblemente, con el aparato digestivo, pueden impedirte estar al cien por cien. Ten paciencia y huye de los excesos, ya tendrás tiempo de demostrar tu valía. Ahora mismo, no estás para grandes alardes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si te gusta seguir siendo un espíritu libre, tendrás problemas con tu pareja, quien te irá pidiendo progresivamente mayores grados de compromiso. Si no estás dispuesto a trazar planes de futuro, verás que es el momento de volver a la soltería.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los nubarrones en lo sentimental no acaban de disiparse, seguramente por falta de diálogo. Por muy desproporcionada que fuera la reacción del otro ante tu fallo, lo mejor es que tiendas puentes y arregles un fin de semana que puede ser desastroso.

LEO (23 julio-22 agosto).

No te confíes, por mucho tiempo que haya pasado, no se te ocurra desvelar a nadie ese secreto sobre tu vida personal que hasta ahora habías guardado con tanto celo. Los chismorreos pueden hacerte más daño del que piensas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No deberías justificarte tanto cuando compruebas que has cometido un error. Haz examen de conciencia y toma buena nota para no volver a tropezar. Debes luchar también contra los aspectos más conformistas de tu personalidad, verás que puede mejorar sin demasiado esfuerzo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Últimamente tienes la cabeza en cuarenta lugares a la vez, por eso tienes que extremar la precaución y no olvidar citas importantes, sobre todo si tienen que ver con tu salud. Te costará trabajo conseguir una nueva si las pierdes.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Aclara un malentendido con los amigos cuanto antes o sufrirás más de lo debido en los próximos días. Alguien puede que esté poniendo trampas en el camino de tu relación con algunas personas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No tendrás miedo para enfrentarte a los retos profesionales que se, pero eso no significa que te lances a cualquier proyecto que no tenga el presenten suficiente empaque para garantizarte un mínimo éxito.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los planetas se confabulan hoy para propiciarte surte en los viajes al extranjero o en los negocios que tengan que con algún país con posibilidades de crecimiento. En general, los Piscis vivirán con la sensación de movimiento en sus cosas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te darás cuenta de que hay alguien especial a tu lado, alguien que te ayuda a proteger lo que quieres, que hace crecer tus iniciativas y que está siempre junto a ti para apoyarte en cualquier momento. Puede que te hayas mostrado bastante indiferente ante su cariño.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu vida sentimental va a estar muy movida por la reaparición de una persona que ya ha contado para ti en otras ocasiones. Parece que los astros no quieren que logres la estabilidad en este campo, pero hoy puedes tener en tu mano conseguirlo.