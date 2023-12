Más de un kilo de droga encuentra can policial Gazam en bus interprovincial

A eso de eso las 23:15 de la noche del miércoles, el ejemplar canino Gazam del OS7 Rancagua en conjunto con personal del Retén La Punta, mientras efectuaban controles en la ruta 5 sur y, en un recorrido de búsqueda de drogas al interior de un bus interurbano de la empresa Transantin, el ejemplar al revisar en el maletero del bus, detectó en una maleta color negro, un kilo 114 gramos de marihuana elaborada, envuelta en papel film y recubierta en café en polvo y pasta dental.

La finalidad era no ser detectada por los canes de drogas, hecho que no pudo ser llevado a cabo gracias al agudo olfato del can Gazam del OS7 de Rancagua, quien reconoció la maleta con droga en su interior. La maleta pertenecía a un pasajero de 20 años de iniciales J.R.A.H, y tenía como destino Osorno. Fiscalía dispuso control de detención por tráfico de drogas.