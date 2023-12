A 10 años de la hazaña celeste

Para todos en nuestra región, más aún, siendo hinchas de O´Higgins, ese martes 10 de diciembre fue especial. Con el pitazo final en Talca y cuando la final con la UC ya era una realidad, en el diario comenzamos a planificar lo que esperábamos fuese un día histórico. Todo el departamento de prensa de alguna u otra manera se involucró, también lo hizo el área comercial con sendos avisos de diversas marcas que querían saludar al campeón, pero que no irían si la final se perdía. Se definieron los equipos que irían al estadio y quienes se quedarían en Rancagua cubriendo lo que ocurría en la plaza de Los Héroes donde una gran pantalla invitaba a ver el partido. Del departamento de arte también se prepararon para lo que sería un cierre apresurado, el partido terminaba tarde y la imprenta en Valparaíso necesitaba tiempo para imprimir.

Lo ocurrido en el Nacional es parte de la historia, solo cabe señalar que tratando de mantener la compostura propia de la labor periodística igual gritamos el gol de Pedro Hernández y nerviosos esperamos aquel pitazo final. Mucho no gritamos terminado el encuentro, había que despachar rápido para cerrar la edición. Así se hizo esperando la histórica foto de la copa para la portada. Terminó el trabajo en terreno, nuestra labor profesional de ese día terminaba y sin ponernos de acuerdo de antemano, sin haberlo conversado nos miramos con Ricardo Obando y cada uno de nuestras mochilas sacamos camisetas y por un rato dejamos de ser periodistas y nos volvimos hinchas.

En ese ambiente ocurrió el retorno a Rancagua, una ruta recorrida una y mil veces entre nuestra ciudad y la capital del país. Años viajando a la universidad y a otros tantos asuntos. Pero nunca ese caminar había sido tan alegre, hermoso. Lleno de colores y de celebración especialmente desde el peaje Angostura hasta el Punta del Sol. Fuegos artificiales en la frontera económica que es el peaje recibían a los miles de hinchas que regresábamos y cientos de personas en cada cruce de camino celebraban esa estrella. Hasta una pequeña laucha quiso ser parte de la celebración corriendo entre los hinchas que paramos a comer algo en el MCDonald de Mostazal…eso sí mas de algún cliente -todos celestes- se asustó un poco más de la medida, con el roedor.

Así llegamos hasta Rancagua, guardar el auto en el diario e ir a celebrar a la plaza. Por O´Carrol pasada la primera Compañía de Bomberos, hay un portón que da acceso a los estacionamientos de la municipalidad. Ahí nos encontramos con varios de nuestros compañeros de labores que una vez despachado el diario esperaban ahí la llegada del equipo. Fue por esa puerta posterior que los jugadores ingresaron al municipio. En esa espera eufórica Alejandra Sepúlveda, jefa de Informaciones del diario en ese momento, me muestra lo que me dijo era la portada del diario del otro día. Recordemos que venía del estadio y no había participado en la elaboración de la misma.

Era un diseño distinto, se había hecho la portada en horizontal aprovechando la contracara del diario como una sola gran portada con un collage de fotos que daba cuenta de la histórica jornada.

Y el gran título, en letras pequeñas ¡Al Fin! En grandes letras ¡CAMPEONES! Y al final, casi como punto a parte en letras más pequeñas CTM. Mi primera reacción fue preguntar ¡Pero que hicieron! Alejandra me respondió que había sido aprobada por el Director. También yo sabía que a esa hora nada había que hacer, el diario se estaba imprimiendo.

Entonces en medio también de la celebración, tomo esta portada que me había enviado a esa altura Alejandra a mi WhatsApp y la subo a la cuenta oficial del diario en Twitter @elrancaguino. Cuenta que -junto a otros editores- manejo en mi celular. Y así desde el ciberespacio esta portada hizo historia.

No había pasado ni un minuto de este tweet cuando ya las repercusiones eran múltiples, la gran mayoría positivas, cuando Alejandra se da cuenta de lo que yo había hecho y un poco azorada me confiesa que era una broma, que era una portada que había hecho ella con el jefe de arte, Jorge Lira, que la portada que saldría impresa no llevaba el CTM. Pero ya estaba en el ciberespacio y rápidamente se hacía viral. Nada que hacer, solo asumir.

Pero fue tal el revuelo que causó esta portada, la que incluso fue tomada y reproducida por medios chilenos, peruanos y ecuatorianos, y al mismo tiempo tan positiva la reacción del público ante este chilenismo que tantos gritamos al bajar esta estrella.

Ante esta respuesta, y que claramente con o sin CTM, el diario del día siguiente se agotó, es que el día viernes siguiente (la final se jugó un martes) sacamos una edición especial del diario con los artículos que se habían publicado esos días, con la del partido final, las gráficas de la celebración y las reacciones del equipo. Y esa reedición con la portada ya por fin impresa y no solo de manera digital con el ya clásico “Al Fin Campeones CTM”.

Luis Fernando González

Sub Director