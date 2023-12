Parroquias viven el tiempo de Adviento

Por Ricardo Abumohor, Expresidente de O’Higgins.

En esta oportunidad, en que se cumplen 10 años de nuestra primera estrella, y además el alejamiento de Pedro Pablo Hernández, ídolo y símbolo de nuestra institución, me atrevo al menos a señalar algunos sentimientos.

Pertenezco a otra generación. Donde existía el romanticismo, el respeto, la pasión, la lealtad, donde el argumento era más válido que la conveniencia. Hoy todo cambió, y creo que cambió porque la tecnología transparentó el mundo, y el ser humano es pecador de la época de Adán, en distintos niveles. Cuando se caen los pilares que sostienen la sociedad, como la Iglesia, los empresarios, los políticos… el país deja de creer, y se reveló ante tanta injusticia y desequilibrio. Y así estamos, deseando que aparezca un líder increíble como William Wallace en la película ‘Corazón Valiente’, pero no aparece, y hoy nos descalificamos unos a otros permanentemente.

Por eso, valoro inmensamente la gente de Rancagua, a los hinchas de O’Higgins, que es leal y solidaria, llena de pasión en su mayoría, aún no teniendo estos últimos años, logros deportivos importantes, les quiero decir que tengan fe, porque retomaremos el camino. O’Higgins es un club serio y muy respetado, que posee un centro deportivo de orgullo para el país y la región. Y que aplaudo cada día por la labor social y deportiva que desarrolla con la juventud y la comunidad.

Los recuerdos de nuestra primera estrella son imborrables, por todo lo que significó a distintas generaciones. Imposible olvidar y no emocionarse en todas las circunstancias vividas, incluido el trágico accidente de los 16 hinchas celestes en Tomé que, en la desgracia, el desgarro y el dolor, entregaron fuerza, energía y motivaciones para lograr un título que ellos lamentablemente no pudieron disfrutar.

Hoy también despedimos a un ídolo, de bajo perfil y con los máximos valores de respeto, de cariño y de entrega profesional y humana, Pedro Pablo Hernández. Nuestro William Wallace.

El fútbol es impredecible y de repente no existen lógicas. Por eso que nunca olvidaré las palabras de Eduardo Berizzo cuando dijo, “hay un día en que el soñador y el sueño se encuentran, y ese día es hoy”. Eso es lo que creo que nos pasó de principio a fin ese año 2013, donde hubo una unidad absoluta, una credibilidad total, donde cobraron un altísimo valor las energías positivas. Por eso que yo le doy tanta importancia a la credibilidad de la gente, al esfuerzo y a la energía que pueda entregar. Porque hoy necesitamos de energías positivas.

Es vital esa energía. Lo comparo con las clasificaciones al Mundial de Fútbol de Francia en el año 1998, donde le asigno a la gente un rol de primer nivel, porque supo alentar en las debilidades, supo entregar energía positiva en las dificultades, y eso es vital en deportes emocionales y pasionales como este.

Una de las cosas importantes en la vida es la comunicación humana y ese factor creo que se produjo en distintos aspectos en la temporada 2013. Creo que hubo confianza, hubo credibilidad y eso es vital para obtener un logro.

La esperanza de ser campeón va a existir siempre, podemos tener altos y bajos, nada en la vida es permanente, hay que pasar por distintas etapas. O’Higgins ha pasado por etapas positivas y negativas, hasta llegar a disputar dos finales en dos años consecutivos, pero las circunstancias de este deporte son totalmente impredecibles. En ocasiones hay errores involuntarios que te pasan la cuenta y eso es lo que tenemos que estar permanentemente observando y profundizando. No tengo duda que O’Higgins volverá a aspirar a esas pretensiones, en la medida que cometamos menos errores y que haya una unidad regional de apoyo incondicional.