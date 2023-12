20 alumnas de liceos técnicos de O’Higgins participan en programa Mentorías en Minería

El Programa de Mentorías para alumnas de tercero y cuarto medio de liceos técnicos de la región de O’Higgins dio inicio en su versión 2023-2024 con la participación de 20 estudiantes de los liceos Pedro Aguirre Cerda y Ernesto Pinto Lagarrigue, de Rancagua; Polivalente de Machalí y Francisco Antonio Encina Armanet, de Las Cabras.

La iniciativa, que se extenderá hasta abril del próximo año, comenzó con una ceremonia de bienvenida en el estadio El Teniente y un recorrido por el Centro de Operaciones Integrado (CIO) de la División, desde donde se operan remotamente distintos procesos de la cuprífera.

En cada jornada, las estudiantes se organizarán en grupos y serán acompañadas de 5 mujeres profesionales de la División quienes las guiarán y apoyarán mostrándoles en terreno cómo funcionan los procesos de Mina, Planta y Fundición de El Teniente.

Ese modelo de enseñanza-aprendizaje está enfocado en actividades que apoyan al conocimiento en los aspectos centrales de cada una de las etapas de los procesos mineros-metalúrgicos del cobre, así como un acompañamiento constante en la formación de las estudiantes.

“Las mentoras deben transmitir a las estudiantes su experiencia para que puedan ver cómo ir haciendo su recorrido profesional y de esa manera poder ir también teniendo más claridad respecto a la formación y los estudios que quieran seguir”, aseguró Carolina Marín, encargada de Diversidad e Inclusión de División del Teniente.

Fomentar la participación femenina

El programa Mentorías, de la Secretaría Regional Ministerial de Minería región de O’Higgins, es una iniciativa que el Ministerio de Minería promueve desde 2016 para fomentar la participación de la mujer en la industria y que ha contado con el apoyo de Codelco El Teniente desde sus inicios. Cada año, en promedio, participan 20 estudiantes.

“Es muy positivo para las alumnas porque van a la mina, van a conocer las operaciones, lo que es una experiencia satisfactoria porque las estudiantes no solo conocen esas áreas, sino que les permite conocer la minería en terreno y proyectarse pensando en su futuro profesional”, explicó Ricardo Muñoz Romero, coordinador de la Especialidad de Explotación Minera del Liceo Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda.

Daniela Marín, jefa de la Unidad de Planificación en la Gerencia de Mantenimiento Mina de El Teniente, tuvo su primera jornada como mentora y explicó que “La División necesita diversidad hoy más que nunca para toda la transformación que tenemos que hacer. Entonces, para avanzar en diversidad es necesario incorporar a mujeres en edades bien tempranas, como en este caso que es en liceos técnicos, para que se interesen y vean que este mundo no está lejano”.

“Ha sido maravilloso este recorrido y me ha ayudado mucho a pensar en mi futuro, porque me gusta la minería. Todos los profesionales han sido súper amables, muy simpáticos y realmente es como una experiencia que me ha ayudado a determinar lo que quiero en mi futuro, lo que quiero estudiar”, comentó Abril Soto, estudiante de tercero medio de la especialidad de explotación minera del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda.

La diversidad e inclusión son ejes fundamentales de la transformación de Codelco y a través de una estrategia clara y metas desafiantes en equidad de género, El Teniente busca avanzar en aumentar la participación femenina en todas sus operaciones y alcanzar a la brevedad que las mujeres ocupen el 15% de su dotación.