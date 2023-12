CGE y Liceo Simón Bolívar firman convenio de colaboración para alumnos de la especialidad de electricidad

Un gigantesco incendio estructural se produjo pasado el mediodía de este lunes en la comuna de Olivar, calle Bernardo O’Higgins con la Isla, Ruta H-40, kilómetro 2,7, emergencia que movilizó a Compañías de Bomberos de diferentes comunas de la región. Voluntarios y equipos de emergencia llegaron hasta el packing Agroelite, donde la posible existencia de materiales peligrosos hizo que se movilizaran voluntarios de las comunas de Coltauco, Requínoa, Machalí, Rancagua, Codegua, Mostazal, Rengo, Graneros, San Vicente de Tagua Tagua, Olivar, Coinco, Malloa, Quinta de Tilcoco y, Doñihue.

Comenzada la emergencia trabajadores fueron evacuados, por lo que no se produjo personas lesionadas. En tanto, el director regional de Senapred, sostuvo que recibieron el llamado de alerta producto de este incendio en una exportadora agrícola y frutícola, acudiendo en primera instancia Compañía de Bomberos de cinco comunas, trabajando junto a los organismos de respuesta, entre ellos carabineros, el comité de emergencia comunal, sosteniendo que no se registraron personas lesionadas, enfocándose el trabajo en que el fuego no se propagara hacia sectores poblaciones, situación que afortunadamente no ocurrió.

Dos Bomberos lesionados

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Olivar, Agustín Herrera, dio a conocer que la emergencia a eso de las 16:00 horas ya estaba controlada, abocándose a las labores de remoción de escombros. Añadió que el packing fue destruido en su totalidad, registrándose la mayor carga calórica en los bins, sin que se registraran materiales tóxicos involucrados, así como tampoco se vieron afectadas bombonas de suministro de gas.

Si bien agregó que trabajadores de la empresa no resultaron lesionados, si lamentaron problemas con dos voluntarios, uno del Cuerpo de Bomberos de Rengo, quien sufrió una torcedura de tobillo, mientras que un funcionario de Olivar sufrió problemas relacionados con taquicardia producto del trabajo realizado, ambos atendidos por personal de salud. El Comandante destacó el trabajo de la totalidad de Bomberos del área Cachapoal Norte, sosteniendo que la causa que provocó el siniestro está siendo investigada

Al trabajo de Bomberos se sumó la respuesta de la empresa, la que según el Comandante cooperó con las labores realizadas por ellos. Cabe consignar que debido a la magnitud del incendio, la columna de humo pudo ser apreciada desde diferentes puntos de la comuna de Rancagua, esto debido al material altamente inflamable que estaba siendo destruido.