Debuta Minicargador eléctrico en División El Teniente aportando a la electromovilidad minera

Desde el jueves 7 de diciembre, las familias que participaron en el Período Complementario de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) ya pueden acceder a los resultados de sus postulaciones. Este proceso tiene como objetivo asignar vacantes en establecimientos públicos o particulares subvencionados, y la información está disponible en la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl.

En el sitio, los apoderados podrán encontrar cuatro tipos de resultados, cada uno con sus instrucciones correspondientes.

Una de ellas es “Asignación en alguna de sus preferencias”, donde el SAE le entregó una vacante en alguno de los establecimientos que seleccionó. Ahora deben descargar el comprobante y realizar la matrícula.

“Asignación en el establecimiento de origen”, donde el estudiante ya tenía un cupo en un establecimiento y postuló a otros, pero como no había vacantes disponibles, mantuvo el cupo que tenía asegurado. Ahora tienen que descargar el comprobante y realizar la matrícula en su establecimiento de origen.

Mientras que “Asignado por cercanía”, el sistema no encontró vacantes disponibles en los establecimientos que seleccionó y tampoco puede continuar en su establecimiento de origen, por lo que el SAE les asignó una vacante en el establecimiento gratuito más cercano a su domicilio y que no está categorizado como “Insuficiente”. Y “Sin asignación”, es que no hubo vacantes disponibles en los establecimientos que seleccionó ni en los gratuitos cercanos a su domicilio, por lo que debe esperar el período de regularización para obtener una vacante.

Para aquellos que obtuvieron asignación en el Período Complementario o ya tenían una vacante en el Período Principal, el período de matrículas inicia el lunes 11 de diciembre y se extiende hasta el 27 de diciembre, realizándose de forma presencial en los establecimientos.

Quienes no lograron obtener una vacante en el Período Complementario, o por diversas razones no participaron en los procesos de postulación, aún tienen opciones. A principios de enero, el SAE dispondrá de un Período de Regularización que incluirá una lista de espera digital, que será anunciada próximamente. Esta lista también resolverá la situación de estudiantes que repiten y requieren una vacante en el mismo nivel del año anterior.

Para obtener más información, los apoderados pueden resolver dudas y consultas en la página web https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ o comunicarse con el call center al 600 600 2626.