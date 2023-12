Anuncian financiamiento para construcción de alcantarillado para la zona urbana de Pichilemu

Por Daniela Araya, Talent Strategy en Mercer Chile

Con la llegada del fin de año, las organizaciones se sumergen en un proceso crucial: la evaluación de sus líderes y la medición del clima organizacional. Este momento no solo representa un cierre de ciclos, sino una invaluable oportunidad para reflexionar y trazar rutas de mejora.

Las herramientas de evaluación, como el método 360 y las encuestas de clima, se convierten en oportunidades de crecimiento. La clave radica en no solo identificar, sino en actuar. Evaluar no es simplemente asignar números, sino el motor para diagnosticar, corregir y potenciar los que durante este año no se logró. Es la brújula que permite orientarse hacia una mentalidad adaptativa, hacia la construcción de confianza interpersonal y la optimización del talento.

La evaluación 360, en particular, se crea como una herramienta fundamental. Ofrece una visión panorámica de las personas, permitiendo no solo la identificación de habilidades, sino la comprensión de la persona en su totalidad. Este enfoque holístico es vital para el desarrollo de líderes capaces de desarrollar su máximo potencial.

El fin de año no solo marca un cierre, sino un comienzo. La evaluación no solo es importante; es imprescindible para el crecimiento sostenible, la transformación efectiva y el florecimiento tanto individual como colectivo.