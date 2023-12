HORÓSCOPO DEL MARTES 12 DE DICIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.



ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu actividad febril te lleva de un lado a otro día tras día, y no te das cuenta de lo que te vas dejando en el camino. Es hora de parar un poco, recapacitar y ver a quién estás implicando en tus vaivenes.



TAURO (21 abril – 20 mayo).

La intriga sobre cuándo van a llegar posibles cambios en el trabajo van a mantenerte nervioso y tenso gran parte de la mañana. Más tarde, un acontecimiento un tanto divertido, templará tus ánimos y te dejará mucho más relajado.



GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Alguna persona que se mueve cerca de ti te intrigará por su actitud misteriosa, pero descubrirás que más que nada es timidez a la hora de acercarse a ti con intenciones serias. Si estás libre, tendrás ocasión de probar suerte.



CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Estrecharás lazos con una persona de una forma muy fuerte debido a acontecimientos inesperados. Te mostrarás fuerte y esperanzado en la capacidad de mejora de las personas, e incluso podrías tomar decisiones que cambien tu vida.



LEO (23 julio-22 agosto).

Tendrás que echar mano hoy de tu fuerza interior para solucionar temas personales en un momento en el que sobre todo necesitas tiempo para los asuntos profesionales. Sin embargo, tendrás muy claro tu orden de prioridades.



VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las responsabilidades financieras te tienen algo agobiado en los últimos tiempos, pero hoy será un día muy especial, que deberías aprovechar para salir de esa maraña de números y disfrutar de cuantos planes te alejen de la rutina.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás que poner los pies sobre la tierra si quieres que tus relaciones afectivas vayan bien, ya que tiendes a idealizarlas con demasiada frecuencia. Nunca viene mal descender a los detalles concretos que hacen más fluidas los tratos diarios entre dos personas.



ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Algo que pase en un futuro inmediato o que quizá haya pasado ya puede hacerte dudar sobre tus objetivos y tus aspiraciones. Todo lo que tenías pensado conseguir parece perder peso e importancia en tu escala de valores.



SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás facilidad para todo lo relacionado con la habilidad manual y surgirán en ti nuevas ideas que pueden llevarte muy arriba. Tendrás confianza con alguien para contarle tus intimidades. Buen momento para retomar el ejercicio físico que tan bien te sentaba.



CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Las situaciones difíciles comienzan a quedar atrás, y te sientes más seguro para dar los siguientes pasos; se notará en tu manera de estar y comportarte, y si tienes una relación reciente, habrá mejoras muy interesantes para ti.



ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es posible que sufras algún bajón emocional, los astros no te ayudarán en este sentido, pero si reflexionas un poco, comprobarás que no tienes razón para esta preocupación; tu pareja y tu familia te quieren y harán lo posible porque salgas de ese estado.



PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas familiares. Pon tu grano de arena para ser un más tolerantes, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.