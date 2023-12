Diputada Marcela Riquelme: “Espero que algún día tengamos un texto que podamos aprobar con un gran consenso de nuestro país”

Hasta nuestras oficinas llegó la diputada rancagüina, Marcela Riquelme. La también abogada si bien es independiente es innegable que es mucho más cercana al Frente Amplio, a la izquierda que a otras corrientes políticas. De hecho ella misma se declara oficialista y califica al actual gobierno como “su gobierno”. En este contexto entrega las razones por las que asegura este domingo se debiese manifestar mayoritariamente la opción en contra de la propuesta de nueva Constitución. Reconoce que este proceso poco o nada le interesa a la ciudadanía que más preocupada esta del tema de la seguridad, pensiones y estabilidad económica “y este texto de ninguna forma toca eso porque no debe tocarlo. No tiene nada que ver con la discusión constituyente”, aseguró. Al mismo tiempo profetiza que La necesidad de restablecer la educación cívica. “Cuando tengamos una sociedad informada, cuando tengamos jóvenes que sepan por qué están votando y para qué, y por qué es importante que voten, recién vamos a poder tener un nuevo texto constitucional”.

¿Por qué rechazar? ¿Por qué en contra?

Bueno, hay múltiples razones por las que rechazar un texto constitucional como el que se está proponiendo. Y es muy importante en eso que la ciudadanía esté informada, informada por los canales oficiales. Para que no tenga visiones como fue en la propuesta del texto anterior, para que no las fake news, las noticias falsas o la falsa información, haga esto de invitar a los individuos a no conocer el texto, a no saber de qué se trata. Yo invito principalmente a la gente a conocerlo.

¿Por qué vota en contra?

Primero porque este proyecto de constitución hace más difícil, la posibilidad de reforma. La constitución que se hizo durante la dictadura en el año 1980, que fue un plebiscito muy discutido, muy fraudulento, pero esa Constitución contenía amarres y cierres muy potentes, de manera tal que su modificación era casi imposible.

Eso se fue modificando a medida que pasaron los gobiernos democráticos.

¿Partiendo con la reforma del 89 ?

El 89 que fue la primera gran reforma, ¿te acuerdas?

Antes de empezar el gobierno de Aylwin, que fue la primera gran reforma. Y eso permitió que hoy en día tengamos quórums de tres quintos para la modificación de las reformas constitucionales.

Este nuevo texto lo que propone son cuatro séptimos, lo que había antes.

Pero no mucho antes, estamos hablando de no más de dos años que había cuatro séptimos y la Constitución se reformó varias veces.

Claro, pero es un quorum mucho más alto, y el tener un quorum mucho más alto, implica necesariamente es retroceder en aquello que habíamos avanzado democráticamente. Es decir, permitir la posibilidad que, con un quorum alto, porque tres quintos, ya es alto. Pero tendríamos un quórum que realmente impediría, bajo nuestro sistema electoral, que pudiésemos hacer una modificación constitucional hoy en día, con las mayorías que se tienen habitualmente.

Con la actual composición del Congreso, la diferencia entre los 3/5 o los 4/7 son de dos o tres votos.

Nuestro sistema electoral nunca permite que haya un Congreso con grandes mayorías. Nuestro sistema electoral, la gente lo puede ver, que siempre estamos como dos votos menos, un voto más. La reforma Tributaria por ejemplo se perdió por tres votos. Entonces, son cosas así que es lo que está pasando, ¿no?

Anuncios

Por lo tanto, siempre requerimos quorum especiales para esto. Se requeriría siempre un consenso, pero el quorum que se establece es mucho más alto. Por lo tanto, esa es la mera razón por la que yo creo que hay que rechazarlo, porque nos impide avanzar en reformas constitucionales importantes.

Segundo tema por el que yo creo que a la gente le afecta mucho y es algo que vemos a diario, el tema de las AFP. Para nosotros el tema de las pensiones es una realidad nacional que tenemos que modificar. Yo recuerdo cuando se propuso el texto pasado que había un consenso nacional, tanto en la derecha como en la izquierda, que había que reformar el sistema de pensiones. Hoy en día estamos estancados con esa reforma, pero sin embargo hay consenso en que requiere una reforma.

El que el sistema de AFP no dio el ancho, ¿verdad? El sistema de AFP no resultó con la propuesta que se pretendía hacer y efectivamente hoy día tenemos pensiones miserables, donde más de la mitad de los hombres reciben una pensión bajo los 140.000 pesos y más de la mitad de las mujeres pensionadas reciben una pensión de menos de 40.000 pesos. Y esa media es la que marca realmente un detrimento para la vida de los adultos mayores en nuestro país, yo creo que en eso también hay consenso.

En aquello que discutimos es el porcentaje, si es el 6% cómo se reparte, pero de que hay consenso y de que hay que modificar el sistema de pensiones. En este caso, en este texto constitucional que se propone, se constitucionalizan las AFP.

El Sistema de AFP

Pero lo que se constitucionaliza es que haya un sistema privado, pero no necesariamente las AFP.

Se mantiene un sistema privado bajo este modelo, bajo el modelo que existe, que es lo que se propone ahí. No viene bajo un sistema de reparto, sino que se mantiene un sistema de capitalización individual y que en el fondo dice lo que tú has cotizado es lo que tú vas a recibir. No importa si eres hombre o mujer, no importa cuántos meses has cotizado.

Tampoco dice exactamente eso….

Pero apunta a un sistema de capitalización individual.

Entonces, si tú dices, nosotros aprobamos este texto constitucional y las AFP no se modifican y no se reforman, lo que hace eso es mantener el estatus de las AFP, porque no lo vas a poder modificar, porque va a estar en la Constitución este sistema privado de capitalización individual. ¿Qué son las AFP? Sistema privado de capitalización individual. Por lo tanto, no es que cree nuevas AFP, es que las hace intocables a esas AFP.

Anuncios

Entonces, no es que vaya a cambiar el sistema. Es que lo mantiene y lo constitucionaliza. Y eso significa que para una reforma de pensiones no requeriríamos una simple ley, requeriríamos una reforma constitucional. Y volvemos a los cuatro séptimos.

El consenso del que hablaba en torno a las AFP era en torno a una reforma, pero nunca se habló de un sistema de reparto como parte de este consenso.

No, el consenso no fue un sistema de reparto. El consenso fue que se requería una modificación al sistema de pensiones, se requería aumentar. Y sí había consenso, fíjate, en que se requería una cotización adicional.

Sí, pero, cuando se habló de aporte adicional siempre se dijo de aportes del empleador y eso la propuesta no prohíbe que vaya a reparto o a solidaridad. Solo habla de la cotización del trabajador.

Sí, pero consagra un sistema de capitalización, o sea, individual, y consagra un sistema privado.

Y el sistema privado se opone a esta administración pública, o a una administración mixta. Y el sistema privado de capitalización individual se opone a un sistema de reparto.

O sea,¿ se está hablando de tener la opción de que no existan los privados en las pensiones y que sea solo el Estado??

No, no, no.

Lo que nosotros proponemos es que este sistema, hoy en día, requiere ser un sistema mixto. En que se privilegie dos cosas. Primero tu pensión y segundo la libertad. Primero tu pensión, que tengas pensión digna.

Y segundo, que tengas la posibilidad de elegir. Yo personalmente creo que tú tienes que elegir y tener la capacidad de elegir entre un sistema público y un sistema privado.

Anuncios

Entonces, ¿en que se contradice eso con la propuesta?

Que la propuesta solamente establece un sistema individual. Recuerda que en derecho público es solo aquello que está permitido. No es lo que está prohibido.

Y eso significa que solo se puede hacer lo que la Constitución dice. No lo que la Constitución no dice. Por lo tanto, si yo digo, oye, pero es que no se prohíbe un sistema de reparto.

No, no, no, no, no. No es la palabra. Oye, es que no se permite un sistema de reparto. En el sistema de derecho público solo puedes hacer lo que está expresamente permitido. No lo que omitió el constituyente o el legislador.

Por lo tanto, ¿no prohíbe un sistema de reparto? No, no lo prohíbe, pero no lo permite. Y si no lo permite, se requiere la misma modificación constitucional. Por eso es importante lo que tú me preguntas. Porque es necesario que la gente entienda, qué significa que no lo diga. Si no lo dice, lamentablemente en las constituciones, si no lo dice, no existe. Y si no se deja esa posibilidad en la nueva constitución, no vamos a poder insertarlo, ni siquiera con un hermoso proyecto de ley. Es uno de los temas más importantes, porque yo creo que es una necesidad muy sentida de la población. Pero también hay otros temas que siguen siendo muy importantes y que siguen siendo de interés de la ciudadanía. Como, por ejemplo, lo que habíamos hablado respecto de algunos proyectos de ley o de algunas leyes, como la ley Papito Corazón.

La ley Papito Corazón lo que dice es que aquellas personas, padres o madres, que no han pagado sus pensiones alimenticias, y que tienen determinadas deudas se pueda extraer parte de sus fondos de pensiones para el pago de esas pensiones adeudadas.

Esta fue una ley que tuvo alguna discusión en el Congreso, pero hubo consenso en esta materia. Hubo consenso y por eso la aprobamos. Si no hubiésemos tenido la mayoría, no se aprobaba. Y tuvimos la mayoría para aprobar, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, este proyecto de ley que permitía embargar los fondos previsionales para con ellos poder hacer pago a esta deuda. Este proyecto consagra constitucionalmente la inembargabilidad y la inexpropiabilidad de los fondos previsionales.

Inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

Pero el texto no habla de inembargabilidad, habla de inexpropiabilidad. que es distinto.

Pero, ¿qué es el concepto del embargo? El embargo es apropiarse de algo que es de otro, eso es el embargo, apropiarse para el pago de una deuda. En este caso, la única forma, aquí lo que pasa es que cualquier padre podría poner un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? No dice por qué esto, sino dice inembargable, es inexpropiable.

Anuncios

O sea, significa que el Estado no me lo puede quitar. Sí. Significa que el Estado no me lo podría quitar. Pero, oye, eso ha pasado siempre. Esos fondos siempre han sido inexpropiables.

Entonces, ¿cuál es el chiste que lo diga la Constitución? ¿Por qué lo dice si siempre han sido inexpropiables? De hecho, tú solamente te podrías apropiar bajo estas excepciones. ¿Por qué lo dice entonces?.

¿Cuál es el sentido de que agregue la palabra inexpropiable? Y ahí uno entiende el razonamiento. ¿Por qué? Yo podría decir, a mí me embargan mis fondos de pensiones para pagar una deuda de pensión alimenticia de mi hijo. ¿Cierto?

Entonces me embargan y yo voy al Tribunal Constitucional y digo, esta norma es inconstitucional. Y puedo pedir que sea inconstitucional la norma, porque es el Estado, a través del Tribunal, porque no olvidemos que los Tribunales de Justicia son parte del Estado, es el Estado, a través del Tribunal, que me está quitando mis fondos. Y es posible, eso es una brutalidad lo que estoy diciendo, algo muy imaginativo, ¿no?

Pero tampoco está claro, es sujeto a interpretación del Tribunal….

No lo digo yo, lo dicen muchos abogados penalistas, constitucionalistas,

Tú puedes encontrar abogados que digan de todo, yo lo sé. O sea, porque hay abogados que dicen qué tal. Sí, abogados que dicen una cosa, abogados que dicen otra. Pero tenemos la historia de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a lo largo de los años.

Y el Tribunal Constitucional, a pesar de ser un tribunal que nosotros discutimos, los abogados discutimos que es más bien un tribunal político que jurídico, el hecho de consagrar la inexpropiabilidad tiene que tener un sentido(….) Mira aquí, a lo mejor la gente no va a ver esto, pero tenemos aquí la ley y tenemos la Constitución acá arriba. Si yo por ley digo, no se puede expropiar estos fondos, y tengo otra ley de la misma categoría y que dice, salvo para pensiones alimenticias, esta ley que es especial y que es posterior, prima sobre esta otra. Pero cuando yo tengo una Constitución que lo dice, esta ley está bajo, por lo tanto, no puede ir sobre esta norma constitucional. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es el sentido de que se eleve esta norma, que está en igualdad de condiciones, a rango constitucional?

Anuncios

El sentido que nosotros le damos, no creemos que quieran hacer eso. No creemos que haya un sentido de impedir eso. Pero eso daría la posibilidad a que esto pasara.

Pero sigue siendo algo sujeto a interpretación, a lo que podría eventualmente hacer el Tribunal Constitucional, y una de las fuentes de interpretación es el espíritu de la norma, y si tú has dicho que crees específicamente que ese no ese el espíritu también, entonces no necesariamente el Tribunal Constitucional fallaría en el sentido que dices.

Claro. Pero ¿qué es lo que se dice en las normas de interpretación que están en el Código Civil?

Se dice que siempre hay que preferir la norma en el sentido que tiene un efecto, antes que en el sentido que no lo tenga. Eso es lo que dice la norma de interpretación del Código Civil, que es mucho más antigua que en nuestras constituciones. ¿Y eso qué significa?

Cuando yo coloco una norma expresa, que parece que no tiene sentido, porque ya está consagrada en la legislación, tiene que tener un sentido para el legislador o para el constituyente. Entonces el hecho de que se coloque una norma expresa en la constitución, y volvemos a este paralelo, ley papito corazón, inextropiabilidad de los fondos, y la ponemos a un nivel constitucional, lo que estamos haciendo, es simplemente darle aquella interpretación que cause un efecto.

Y el causar un efecto significa simplemente hacer intocables los fondos previsionales. Y si eso lo hacemos por Constitución, ninguna ley que permita apropiarse de estos fondos con la más hermosa finalidad con la que tú quieras, pero ninguna podría estar por sobre la Constitución.

Por eso resulta peligroso, insertar una norma como esta en la Constitución. ¿Cuál puede haber sido el sentido? Yo creo que el sentido puede haber sido darle un mayor realce a los fondos de las AFP, el sentido puede haber sido darle más protección a los fondos de AFP, el sentido puede haber sido aquel. Sin embargo, el efecto perverso que podría tener la norma es este.

Anuncios

Que es exactamente lo mismo que pasa en el caso del aborto (…)es exactamente la misma discusión. Que el hacer una norma en la Constitución, establecer una norma en la Constitución, lo que hace es cerrarme todos los caminos legales.

Cuando tú dices que es innecesario, por ejemplo, si yo te dijera, no sé, en las calles de un solo sentido los autos deben transitar en ese sentido. Pero qué ridículo, eso está en la ley.

Pero qué ridículo, ¿por qué me estás diciendo eso? En la ley de tránsito dice que las calles que son un sentido, como aquí que estamos mirando, ¿cierto?, la calle O’Carroll, las calles que son un sentido, los autos tienen que circular en un solo sentido. Eso está en la ley de tránsito. Es lógico.

Si yo lo coloco en la Constitución, ¿qué pasa? Tú me vas a decir, oye, pero es obvio. Pero si lo coloco en la constitución, ¿qué pasa? Que el día de mañana yo podría no cambiarle el sentido a la calle porque está en la Constitución y para poder modificarlo tengo que modificar la Constitución. Entonces podrían decir, oye, hay un derecho adquirido respecto de esto. Hay un derecho adquirido porque estas calles que ya tenían el sentido, en una forma, tendrían que mantenerlo. Y no podría yo pedir que esta calle sea en doble sentido. Entonces, lo que quiero decir con un ejemplo tan burdo como este, es que el constitucionalizar cosas significa que las hago cerradas. Y ese cierre no permite la discusión. Estamos en una época en el mundo, en nuestro país, que vamos modificando y tenemos que ir avanzando más rápido que nuestras legislaciones. Tú has visto, a propósito de los delitos cibernéticos, cómo estamos atrasados con esta legislación.

A propósito de la inteligencia artificial, cómo vamos de atrasados. Por eso nuestra legislación necesita ser dinámica. Las leyes necesitan poder modificarse para estar de acuerdo en la época.

Y la constitución no puede ser una norma tan rígida que impida modificaciones legales. Las constituciones tienen que establecer normas básicas o normas que tengan que ver con el orden público, con las buenas costumbres, con aquellas cosas que son los pilares de nuestra sociedad. Una constitución analizada. Una constitución minimalista más que una constitución maximalista que regule todo.

Pero desde el punto de vista político, bajo ese mismo argumento había que rechazar la propuesta anterior y los mismos que llaman a rechazar esta aprobaban la anterior.

No, yo fui crítica de ese maximalismo. Siempre fui crítica de ese maximalismo. Porque este es el único país que yo he visto en el mundo, bueno, no he viajado por todo el mundo, pero es el lugar donde he viajado, el único país donde se vende la ley en la calle.

Anuncios

Y está el caballero aquí en la calle Campos, siempre afuera el correo vendiendo la ley. Porque es el único país en que legislamos, sobre todo. Sobre todo, sobre lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, sobre todo legislamos.

Y eso que implica que hacemos rígidas las cosas. Y cuando las cosas están en una constitución, las volvemos intocables. ¿Cuánto costó? Imagínate, ¿cuántos años llevamos?

La constitución, toda la constitución a partir de 1823 se modificaron 3, 4, 5 años. Pero pasamos la de 1833, que llegamos muchísimos años, hasta la de 1925, ¿cierto?

Casi un siglo con la misma constitución, salvo una reforma que tuvo. Pero luego la del 25 tuvimos una gran reforma que fue en el 70, ¿verdad? Con ese pacto que se hizo en el año 70 y luego llegamos a la del 80.

Cada vez las constituciones requieren menos tiempo para ser modificadas. Por lo tanto, no podemos hacer normas rígidas que nos estanquen como sociedad.

Creo que esta propuesta constitucional lo que hace incluso ir un poco más allá y afectar situaciones un poco más relacionadas con, hasta diríamos, con principios o valores morales.

Y esto, y eso que es tan raro para nosotros, porque lo vemos más en el mundo musulmán, lo vemos más en el mundo árabe, un texto como el Corán, que resulta ser hasta la constitución prácticamente de los países, estamos volviendo a un texto que es más bien fundamentalista y que afecta a principios básicos de la sociedad. Y yo creo que eso es peligroso.

Creo que eso es muy peligroso cuando imponemos nuestros principios a los demás. Creo que las constituciones tienen que ser fundamentalmente laicas, fundamentalmente cívicas, y en ese caso yo creo en los textos más minimalistas. Espero que algún día tengamos un texto que podamos aprobar con un gran consenso de nuestro país y que se entienda que estas propuestas maximalistas no es lo que la ciudadanía quiere, no es lo que buscamos como sociedad, lo que buscamos es un texto que nos permita sentirnos orgullosos, un texto que refleje nuestra realidad nacional y un texto que proteja aquellas cosas que como sociedad queremos proteger. Yo creo que eso es el consenso al que tenemos que llegar.

Y esta constitución, esta propuesta, a mí no me da, no me da ninguno eso, al contrario, me intranquiliza muchísimo.

Educación Cívica

Bueno, y ¿cómo ves que está tomando la gente del plebiscito, porque por lo menos lo que yo veo es que más allá del voto obligatorio como que no se ve un gran ambiente ni que tampoco hay una gran mayoría, una sensación de una gran definición que haya una gran diferencia si nos quedamos con la que está o se aprueba la otra.

Voy a decir algo que a lo mejor puede ser un poco polémico, pero creo que a la gente no le interesa en lo más mínimo. El otro día decían, no, a la gente le importa. La verdad, yo creo que como tenía una amiga que decía, una de las cien cosas que menos le importa a la gente, y efectivamente, hoy en día tu pregunta en la calle y a la gente realmente sabe tal vez qué votar, tiene una idea, pero simplemente no le interesa. O sea, no le importa. ¿Y por qué pasa eso?

Anuncios

Más allá de este texto, más allá de este texto, que puede haber sido otro, le sigue no importando. ¿Y por qué le sigue no importando? Porque fue un error llamar a un segundo proceso constituyente.

Porque la ciudadanía venía desgastada de tanta votación. Yo me opuse, terminantemente, que tuviéramos un segundo proceso constituyente. Y lo hicimos en nuestras redes. ¿Por qué?

Porque creemos que la ciudadanía estaba desgastada. Y hacer un segundo texto cuando te va mal, así como para tratar de arreglarla, a mí me parece que fue un error político y fue un error de mi gobierno haber insistido en aquello.

Pero más allá del texto, porque no sabíamos qué texto iba a resultar ni quiénes iban a ser los constituyentes, más allá de eso, yo me arriesgué a esa declaración. Pero fíjate que a la gente no le interesa porque siente que esto no es reflejo de sus necesidades o de lo que le interesa hoy en día. ¿Qué le interesa hoy en día a la gente? Pensiones, seguridad. Esas son las dos cosas que más le interesan a la gente hoy en día. Pensiones , seguridad y estabilidad económica. Eso es lo que a la gente le importa. Y este texto de ninguna forma toca eso porque no debe tocarlo. No tiene nada que ver con la discusión constituyente.

Por lo tanto, es como que yo te estoy hablando de papa y tú me empiezas a hablar de auto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De papa o de auto? No junta ni pega. Y creo que ni las campañas que se han hecho, que han sido muy pobres por un lado y por otro, tampoco han logrado despertar el interés de la ciudadanía y nos va a un problema más profundo. Nos va a un problema de la educación cívica, porque nos encontramos con una sociedad que no hemos formado, con generaciones, una, dos, tres, cuatro generaciones, que no ha sido formadas cívicamente (…) Y haber perdido aquello significa que tenemos generaciones sin interés político. Y esa, a mi juicio, fue una de las grandes causas de la derrota del 70, 30 por ciento.

Cuando tú obligas a alguien a hacer algo que no quiere, va a rechazarla. Obviamente, ahora, gana el en contra y hay una gran parte de la población que vaya a votar en contra simplemente por rechazar el hecho de ir a votar obligatoriamente. Si eso es lo que le molesta a los jóvenes. ¿Por qué me obligas a votar? Y me obligas tanto, que, si no voy, me cobran una multa de 300 mil pesos. Entonces, cuando a ti te obligan a hacer algo, y eres joven, ¿verdad? Uno rechaza aquello que te están obligando. Y esto es lo que ninguna autoridad ha querido entender, ni aún en los gobiernos democráticos.

La necesidad de restablecer la educación cívica. Cuando tengamos una sociedad informada, cuando tengamos jóvenes que sepan por qué están votando y para qué, y por qué es importante que voten, recién vamos a poder tener un nuevo texto constitucional.