CDSC Los Desordenados llevan alegría en esta navidad

Certezas de que pasara el domingo, no hay.

Pero lo más probable es que el movimiento sea lento pero constante, con la gente capeando las horas de más calor y gente votando no con muchas ganas si no más bien obligadas por la obligatoriedad del voto. Y seguro habrá un resultado, lo más probable que estrecho, el que seguramente estará temprano al ser un voto fácil de contar.

Pero las preguntas se multiplican pensando en el lunes, cuando igual habrá que levantarse para trabajar y continuarán los problemas de seguridad, las pensiones seguirán bajas y el temor seguirá presente.

Es que en la práctica, en las situaciones del día a día, los cambios que pueda traer una nueva constitución no sucederán hasta hechas las leyes y reglamentos que le dan vida, lo que podría tomar años y al mismo tiempo de ganar la opción en contra la situación seguirá igual, con una vuelta muy costosa y larga para volver a que es el parlamento quien desde siempre debería haber reformado la carta magna. Al menos en esta vuelta quedaría claro lo que los chilenos no quieren y queda de manifiesto que una mayoría circunstancial en determinada elección no puede hacer cambios profundos si estos no son frutos del acuerdo. Nada nuevo bajo el sol, pero parece que ha sido necesario todo este camino para recordar lo obvio, solo los acuerdos duran y las imposiciones se caen.

Así que pase lo que pase el domingo ese es el camino a seguir, grandes consensos ya sea para las necesarias leyes que exige una nueva constitución o para realizar los cambios que ciertamente necesita la actual carta magna -que no hace mucho no era tan buena para varios-. Pero lo más importante es, pase lo que pase, entregar respuestas a las urgentes necesidades de los chilenos y que queda claro que no hay espacio para reabrir un nuevo proceso.

Luis Fernando González.

Sub Director.