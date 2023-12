Un departamento destruido deja incendio en San Fernando

Durante semanas los fieles de nuestra Diócesis de Rancagua han estado trabajando en las campañas de Navidad, que cada parroquia desarrolla en esta fecha. Pero estas campañas no buscan sólo entregar cajas de alimentos o una cena navideña a las personas, sino también un momento de alegría a los niños o compañía a quienes se encuentran más solos, especialmente a los adultos mayores.

Para los feligreses trabajar en campañas solidarias en estas fechas tiene el significado de “hacer presente en la vida de todas estas personas la presencia de Dios y una forma de que María visite estos hogares”, señalaron.

A continuación, les mostramos algunos testimonios de fieles que ayudan al prójimo a través de estas campañas y e iniciativas solidarias.

Mónica Valenzuela Durán, de la parroquia Sagrada Familia de Nogales, explica que son un equipo que trabaja de forma muy coordinada para entregarle a las familias una caja personalizada, según si hay niños, abuelitos y padre, porque “no se trata de juntar cajas de alimentos y repartirlas”.

Mónica cuenta que “cuando estamos en medio de la campaña, vivimos un gran estrés, porque estamos preocupados de si podremos llegar a la meta, de si las cajas llegarán a tiempo, que es una forma de que Dios y María visiten estos hogares”.

Por su parte, Cecilia Marín, de la parroquia Nuestra Señora de La Merced de Coltauco, dijo que “ayudar a las personas más vulnerables y también a quienes se encuentran muy solos, es una labor preciosa, me motiva prestar este servicio, porque nos permite a nosotros y también a quienes apoyamos conocer a Dios cada día más”.

Gloria Rodríguez, parroquia Santa Ana de Rengo, aseveró que “durante mi vida he participado en la Pastoral de Acción Social en diferentes parroquias, porque siempre he querido servir a Jesús sirviendo a la persona más necesitada, al enfermo y a quienes están carentes de alimento, de vestuario, y también de compañía. Cuando llegué a la parroquia de Rengo, comencé a trabajar en la Ayuda Fraterna. Servir al prójimo es un área que me emociona mucho, porque me permite sentir a Jesús, ser más empática, compartir experiencias y trabajar en equipo, todas por un mismo objetivo, que es llevar a Jesús a los hogares”.

Anuncios

Finalmente, Sabina Díaz, parroquia San Nicodemo de Coínco dijo que “desde hace 18 años que trabajo en la Iglesia, y mi misión ha sido participar en la Ayuda Fraterna, porque siento que desde aquí puedo aportar para aquellas personas más vulnerables.

“Durante el año desarrollamos diferentes acciones solidarias, mientras que en diciembre trabajamos en la confección de las cajas de mercadería y cenas de Navidad para entregar a las familias más vulnerables. Son como 600 cenas las que entregamos en toda la comuna. Es muy gratificante ayudar al prójimo, me siento feliz, no sólo entregando cosas materiales, sino también apoyándolos con una palabra, con compañía, me llena el corazón”, señaló Sabina.

Éstas son sólo algunas muestras del espíritu solidario que acompaña la llegada del Niño Dios en esta Navidad.