Senador, Javier Macaya: “Vamos a impedir con nuestras fuerzas y facultades que la izquierda persista con el ánimo de refundar Chile”

Si bien la opción por la que hizo campaña, el en contra, ganó con claridad en este plebiscito constitucional, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que no había mucho por lo que celebrar, es más manifestó que este segundo rechazo no solo es inédito a nivel mundial, sino que marca un “fracaso de la clase política” en general.

“La opción rechazo o en contra eras la que siempre estuvo presente en todas las encuestas anteriores a este plebiscito y en este sentido se marcó una cierta línea con distintas magnitudes. Hay encuestas que decían un dígito, otras que era muy abrumador, finalmente creo que la ciudadanía tomó, en parte, distancia del proceso político, a la oferta política que se les hizo con esta nueva modalidad de consejo constitucional.

A su vez el senador señaló que en parte este resultado se explica de dos maneras “desde un mundo que claramente vio que no había consenso en ese consejo constituyente y que la mayoría republicana impuso y otro mundo de gente no menor que tomó distancia, un voto desconfiado del sistema político” (….)este triunfo del rechazo consolida la idea que no va a haber insistencia. No va a haber un tercer proceso ni en este gobierno, ni en un próximo gobierno, esto tiene para mucho tiempo más porque hay una fatiga constitucional. «No fuimos capaces de logar una Constitución que nos uniera», ni en este proceso ni en el anterior, manifestó.