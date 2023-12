Desde una mirada psicológica: La percepción de inseguridad.

Lo de ayer fue un proceso tal cual se había previsto, una masiva participación ciertamente impulsada por el voto obligatorio, una jornada tranquila con el resultado que más o menos habían proyectado las encuestas, un triunfo claro de la posición “en contra” pero que estuvo lejos de la paliza que dio el rechazo en octubre o el apruebo que abrió el proceso constitucional en ese ya lejano 2020.

Pero no por esperados estos resultados dejan de ser llamativos, en primer lugar por lo inédito que es en el mundo no solo que en un plebiscito de salida se rechace un proceso constitucional sino que sea rechazado 2 veces. Una vuelta demasiado larga para quedar donde mismo, es el congreso el lugar donde se deberán ver eventuales reformas a nuestra Constitución, porque esta claro que no hay espacio para un tercer proceso que busque nuevamente escribir desde 0 la carta magna.

Pero si hay un cambio evidente con respecto a 2020, la actual constitución con los dos plebiscitos en que Chile se manifestó mayoritariamente por mantenerla le dan una legitimidad democrática que antes no tenía, por algo en la campaña dejó de ser en lo simbólico la constitución de Pinochet y se hablaba de la Constitución de Lagos y desde hoy la Constitución del doble rechazo. Claramente ninguna de las posiciones mayoritarias en los dos procesos constitucionales, de izquierda y de derecha, supieron interpretar el cambio que pedían los chilenos, lejos de refundaciones o de políticas más conservadoras, un punto medio que aún no somos capaces de encontrar y que en un ambiente político tan cargado de tensión que vivimos se hace difícil de mirar. Un claro llamado al dialogo y que todos deben ceder para poder formar un todo nuevo, y distinto.

Pero también es cierto que el resultado, fuese cual fuese, no cambiaba nada. El gobierno este lunes seguirá debilitado -enredado en el caso convenios- las demandas de seguridad seguirán estando más que presentes y las pensiones siguen siendo bajas al mismo tiempo que se hace urgente una respuesta legislativa a las isapres en particular y a todo el sistema de salud en general. Solo por nombrar algunas urgencias que pasara lo que pasara ayer estarán esperando hoy una respuesta.

Es que el plebiscito de ayer fue extraño, donde triunfo una opción, pero no hubo celebraciones. Una fatiga constitucional y electoral que pasan la factura y que en los próximos días seguiremos analizando y tratando de proyectar si traerá o no efectos de cara a las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales de octubre del próximo año y en la carrera presidencial que -aunque le falten aún 2 años al actual gobierno- ya está desatada.

Luis Fernando González V.

Sub Director