El  12 y 13 de enero se realizará una nueva versión del Festival de Música “Colchagua Rock&Vino”!

Nacido y criado en Coquimbo, Jaime Cisternas llegó a Rancagua luego de trabajar en distintos lugares en el norte del país. “En Coquimbo hay varias minas y también estuve en Calama, donde era faenero”, recuerda. “En un momento quedé sin trabajo así que empecé a mandar currículum y a la semana recibí un llamado. Me vine a Rancagua, estuve un tiempo solo y luego se vino mi familia: esposa, cuatro hijos y seis nietos”, cuenta el supervisor de la empresa Mies, quien se desempeña en la mina Esmeralda en Codelco División El Teniente.

¿De qué se trata tu trabajo?

Con la cuadrilla prestamos el servicio de limpieza de brocales, para que los mecánicos puedan entrar y cambiar los martillos en el interior de la mina y no se encuentren con rocas al momento de realizar su labor.

Nosotros limpiamos el entorno del martillo para que ellos puedan sacarlo, cambiarlo o repararlo en la postura. También nos ocupamos del uso del agua, que llegue a los brocales para que con el funcionamiento de los martillos no se desprenda demasiado polvo y así evitar la polución. Reparamos mangueras, cañerías y las fugas de agua.

Hay muchas cosas que debemos revisar antes de ingresar al área de trabajo, porque lo primero es la seguridad, verificar que las condiciones en los piques sean las adecuadas para realizar nuestro trabajo. Ahí tenemos una cultura formada y funcionamos bastante bien.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en El Teniente?

Como trabajador de empresa contratista llevo 24 años aquí en la División y estoy muy orgulloso. Cuando llegué, ingresé acá mismo a trabajar en el nivel de hundimiento, en fortificación, avance y desarrollo. Para mí ha sido muy grato. Estuve 15 años trabajando en el ferrocarril e hice algunos trabajos en Diablo Regimiento.

Hace dos años que estoy en Esmeralda, que es una mina muy grande, muy interesante y que se mueve bastante rápido, por lo que tenemos que estar atentos. Pero me siento bien, hay buenas personas aquí.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta compartir, enseñar a las personas. Aquí llega mucha gente joven, hay un recambio y eso me gusta. Siempre he dicho que quienes obran bien, les va bien y me gusta lo que hago.

¿Cómo describirías estos años en El Teniente?

Como una gran oportunidad. Para mí, en lo personal ha sido muy bueno y también he podido sacar adelante a mis hijos, a mi familia, tengo una estabilidad laboral que no se compara a otros lados. Ha sido muy significativo para mí estar acá gran parte de mi vida.

¿Qué significa para ti trabajar en El Teniente?

Me siento orgulloso de trabajar en la mina El Teniente, independiente de ser contratista. Estoy orgulloso de haber cumplido una etapa aquí en la División y me gustaría que siempre me recuerden.

¿Tiene algún sentido especial para ti saber que el trabajo que desarrollan es para que Codelco genere los excedentes que van para todos los chilenos y chilenas?

Me siento bien con eso, porque Codelco es una pieza fundamental para el país, en aportes para infraestructura, en salud y me emociona eso.