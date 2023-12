No era la Constitución

Diputado, Raúl Soto: “Lo que ha ganado es el sentido común de la gente”

“Hay que tomar este resultado con humildad, este no es un triunfo de ningún sector político. Lo que ha ganado es el sentido común de la gente, que ha rechazado por segunda vez un texto constitucional extremo. Primero fue la extrema izquierda y, después la extrema derecha, lo que no está diciendo la gran mayoría de los chilenos es que quieren acuerdos, quieren diálogos, no quieren más enfrentamientos en el mundo político y soluciones concretas en sus problemas que los aquejan en la vida diaria, materias de seguridad, economía, trabajo, salud, educación vivienda y, un acuerdo para el crecimiento económico. Creo que todos los esfuerzos del mundo político deben estar puestos en eso, dejar atrás el tema constitucional, cerrar esa etapa completamente y reconstruir los puentes de diálogo. Es necesario mejorar el clima político y social. Después de estos cuatro años y estos procesos fracasados, estamos más divididos que antes y, eso no puede continuar así por el bien de Chile”.

Diputada, Natalia Romero: “Queda de manifiesto que con esto se cierra cualquier próxima discusión constitucional

“Este domingo hemos visto como la ciudadanía ha entregado un mensaje claro y contundente. Este mensaje dice relación con evitar los extremos, avanzar hacia un centro político que pueda generar estabilidad que vaya de la mano del orden público, de la defensa del Estado de derecho y, de la preocupación de las urgencias sociales. Hoy día el llamado que ha hecho claro la ciudadanía con una votación contundente, es lo que está buscando que los políticos en sus distintas esferas se preocupen de lo que realmente importa, del día a día y como mejorar la calidad de vida de cada una de las personas de nuestro país. Queda de manifiesto que con esto se cierra cualquier próxima discusión constitucional y, duda cabe que han sido cuatro años donde los chilenos han perdido en seguridad, han perdido en calidad de vida, han perdido oportunidades desde el estallido social en adelante, Chile no solo se ha estancado, ya que además con un Gobierno que ha tenido un muy mal desempeño, ha logrado que las personas sientan una desafección mayor respecto a la política. Lo que viene es un desafío mayúsculo, es el diálogo, la conversación, avanzar hacia el centro político y, eliminar los extremos de la izquierda y derecha que tanto daño le han hecho al país”.

Diputado, Diego Schalper: “Podemos decir con mucha tranquilidad que Chile tiene una Constitución legitimada”

Creo que es evidente que una mayoría ha expresado su rechazo al texto constitucional, pero también al tema constitucional en sí. Me parece que hay un rechazo y hay una clara expresión de que la ciudadanía no quiere ni cree que el tema de la Constitución siga siendo prioridad en la agenda, no está de acuerdo que la Constitución vaya a resolver sus problemas y, demanda de la dirigencia política eficacia, prontitud y unidad. Eso es lo que hay que leer con claridad, ya que me parece que es muy elocuente el resultado, pero hay una gran ventaja que es muy importante consignar, que es con este resultado, la discusión sobre la legitimidad democrática de la Constitución actual se cierra y por lo tanto, podemos decir con mucha tranquilidad que Chile tiene una Constitución legitimada democráticamente, por lo que aquellos sectores de izquierda que pretenden seguir cuestionando, hoy día se acaban de quedar sin argumentación”.

Diputada Marcela Riquelme: “Debemos buscar otros mecanismos para plasmar las necesidades de la gente”

La Diputada Independiente del Frente Amplio, Marcela Riquelme, llamó a buscar los consensos necesarios que permitan avanzar en reformas significativas para mejorar la calidad de las personas.

Era el resultado esperado según indicó y se pensaba que iba a ser una votación más estrecha. “Además sorprendieron los resultados en algunas comunas y nuestra región se mantuvo igual al promedio nacional. Queda claro eso sí, que no vamos a insistir en un tercer proceso, por lo menos en lo que resta de este gobierno”, dijo. Por cierto, cree en el agotamiento de la ciudadanía por este proceso. Dice que otros serán los llamados a esta tarea. “Por ahora debemos buscar otros mecanismos para plasmar las necesidades de la gente, que sean reformas constitucionales”.

A juicio de la diputada sigue existiendo una cuota de desconocimiento y de no contar con una educación cívica desde hace mucho tiempo. “Cuando les entregamos esta obligación a las personas les debemos entregar los conocimientos y medios necesarios para poder tomar una decisión. Hay muchas generaciones sin formación política y que provoca falta de interés”. Dicha falta de motivación se traduce en votaciones que muchas veces sorprenden-añadió. “No le hemos entregado a la ciudadanía las herramientas para conocer sus derechos cívicos”.

Estamos todos convocados, agrega. “Toda la sociedad tiene algo que decir al respecto. Debemos escuchar lo que se reclama y las principales necesidades se basan en la reforma al sistema de pensiones, en mejor seguridad, una mayor condena a los delitos de cuello y corbata, más mano dura a delitos como el narcotráfico, entre otras necesidades”.

Diputado Eduardo Cornejo: “Es una voz de alerta para que se retome rápidamente el trabajo del Gobierno como del poder legislativo”

“Estuvimos tomando contacto con las personas en cada una de las comunas de nuestro distrito, donde podíamos anticipar que había una suerte de desinterés, de desapego y, en algunos casos, falta también de información, pero principalmente una sensación que no estaba dada en esta propuesta de nueva Constitución el particular interés de los ciudadanos. Hay problemas importantes que están golpeando a nuestra gente, que tienen que ver con la seguridad pública, la salud, listas de espera, falta de empleo, la economía que afecta a las cadenas de desarrollo local de cada uno de los territorios, tenemos problemas importantes en educación, entonces, la clase política se dedicaba más bien a agotar sus esfuerzos para que se aprobara un nuevo texto o se rechazara por una u otra razón. Finalmente termina dando cuenta que aquí no están las prioridades hoy día de la gente. En lo personal no considero que esto pueda sr un triunfo o una derrota, es más bien una voz de alerta para que se retome rápidamente el trabajo del Gobierno como del Poder Legislativo e ir resolviendo los problemas más importantes que hoy día tienen los chilenos y las chilenas”.