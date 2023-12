Se enfrían negociaciones de Maximiliano Salas

#Rancagua Comerciantes Ilegales exigen al Municipio trabajar en el Paseo Independencia y calle Brasil en estas fechas navideñas.



Donde se enfrentaron con fuerzas especiales de Carabineros.



Este lunes en Rancagua se registraron serios incidentes entre comerciantes ambulantes y carabineros, lo que dejó a dos detenidos por amenazas de muerte y maltrato de obra a carabineros de servicio, esto en el Paseo Independencia con San Martín.

Personal de la Séptima Comisaria de Control Orden Público informó que intentaron dialogar con los comerciantes ambulantes en el Paseo Independencia, donde indican que sin mediar provocación, los comerciantes causaron daños a la propiedad pública, rompiendo las bancas con elementos contundentes y agredieron al personal policial, resultando dos funcionarios con lesiones de diferentes consideración. Pese a ello los comerciantes también indican que, por ejemplo, fueron víctima de gases en su rostro que incluso habría afectado a niños. Sobre menores involucrados, carabineros lo descartó.

Carabineros informó que se intentó entablar un diálogo con los comerciantes ambulantes ilegales, ya que poseían información aportada por locatarios establecidos, que estos los amedrentaban y amenazaban. Fue así como se recalcó que sin mediar provocación causaron daños a la propiedad pública, sumado a los dos funcionarios heridos, los que fueron derivados hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

Fueron detenidas dos personas, por lo que tras el incidente, los comerciantes ambulantes, alrededor de cincuenta personas, se trasladaron hasta el exterior de la Municipalidad de Rancagua para pedir la entrega de permisos municipales que les permitan trabajar. Un grupo de ellos logró ingresar para hacer ver su molestia. Mientras ocurría ello, el frontis del municipio era cercado por personal policial, sumado a que comerciantes establecidos decidieron bajar sus cortinas ante el temor de nuevos incidentes.

Quienes llegaron a protestar hasta el municipio lo que piden es poder obtener permisos para poder trabajar en esta época del año, ya que aseguran que constantemente están entregando sus papeles para la entrega de permiso, situación que no se ha concretado, pese que a están dispuestos a pagar, hechos que aseguran se repite todos los años.

NO HAY PERMISOS

En horas de la tarde, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, se reunió con comerciantes establecidos para abordar la situación, sosteniendo que “vamos a ser inflexibles e intransigentes para resguardar la seguridad en el centro de la ciudad”. Añadió que al Paseo Independencia llegan cerca de 80 mil personas de forma diaria, calificando los hechos ocurridos la mañana del lunes como graves, donde hubo violencia, arrastrando fierros por veredas, irrumpiendo en el municipio de Rancagua, amenazando a funcionarios, comerciantes establecidos y transeúntes. “Acá no vamos a aceptar amenazas ni violencia para el otorgamiento de permisos. Tuvimos una mesa de trabajo. Hubo espacio para los emprendedores y, también comerciantes que durante todo el año estuvieron con la municipalidad”, dijo el alcalde.

La autoridad sostuvo que hay una feria de Navidad en la medialuna, pero las personas que este lunes ejercieron la violencia, indica el alcalde, con amenazas de incluso quemar el árbol de Navidad de la Plaza de Los Héroes, no lo van a aceptar, por lo que pidió al Delegado Presidencial que se tomen acciones.

Agregó que se ha trabajado con todas la organizaciones, siempre resguardando el Paseo Independencia por el flujo de personas, por lo que no aceptarán el desorden, recalcando que existe una red de emprendedores de la comuna que tiene su espacio para sus ventas. “No vamos a otorgar ningún permiso a esas personas que con violencia, incluso con fierros en la calles, vengan a amedrentar a los rancagüinos y rancagüinas. Nosotros no tenemos miedo y vamos a hacer claros. No van obtener permisos, ya que la oportunidad se les dio y ellos vinieron con hechos de violencia al municipio amedrentando además a la comunidad.

El alcalde sostuvo que en su momento se les entregó un espacio para que pudieran trabajar, pero que la venta de cigarros y comercio ilegal es inaceptable, recalcando que los espacios no quisieron aceptaros y, se tomaron el Paseo Independencia, lugar donde existe permiso sólo para la agrupación de tarjeteros, descartando de plano nuevos permiso, menos para quienes ejercen la violencia.

Por su parte, el Delegado Presidencial, Fabio López, sostuvo que ya poseen todos los antecedentes para instaurar una querella por maltrato de obra a carabinero en acto de servicio contra los responsables de estos hechos de violencia, sumado a que las personas que agredieron a carabineros pasarían al control de detención. Calificó los hechos como graves e inaceptables, por lo que se tomarán todas las acciones que correspondan, no aceptando que las personas hagan lo que quieran en la calle.

En, tanto, el Comisario de la Primera Comisaría de Rancagua, Mayor Juan Pérez, indicó que dos carabineros fueron agredidos en el centro de Rancagua, enfatizando que si es necesario utilizar los protocolos para el uso de fuerza, se hará prevalecer el estado de derecho. Añadió que el hecho ocurrió en el marco de fiscalizaciones, siendo agredidos por personas que no querían ser fiscalizadas y, que no están autorizadas para ejercer el comercio ambulante en el Paseo Independencia, siendo agredidos con palos sacados desde una banca. Confirmó que se utilizó un gas pimienta que no daña la salud de las personas, debido a la gran cantidad de aglomeración que hubo.

Para el Director de la Cámara de Comercio de Rancagua, Guillermo Ramos, la situación es lamentable e inaceptable, respaldando las acciones que está llevando a cabo el municipio. Hizo el llamado a que la gente compre en el comercio establecido, que pida su boleta, ya que en el comercio ambulante nadie responde.

Mobiliario urbano fue destruido para atacar a carabineros.

DIPUTADA ROMERO CONDENA AGRESIONES

Junto con calificar como “absolutamente inaceptable” la situación generada por los ambulantes ilegales, la representante del Distrito 15, Diputada, Natalia Romero, valoró el rápido actuar de la Delegación, la Municipalidad de Rancagua y Carabineros, manifestando que “es fundamental que sigan existiendo acciones duras contra quienes se sienten con el derecho de apropiarse de los espacios públicos”.

Agrega que “es completamente intolerable e irreprochable que un grupo de personas se crean dueños de la calle y quieran imponer su propia ley. Lo que ha ocurrido hoy en Rancagua ha sobrepasado todos los límites y, lo único que demuestra es que debe seguir existiendo mano dura contra todos ellos. Aquí hay un daño enorme que no sólo le generan al espacio público, al libre tránsito y a la seguridad de las personas, sino que además al comercio formal, que todos los meses tiene que pagar sus impuestos y permisos para trabajar de forma legal, como corresponde”, sostuvo la diputada Romero.

Por lo mismo y, considerando que los episodios de violencia podrían repetirse durante las próximas jornadas, la parlamentaria por O’Higgins llamó al Gobierno, pero en específico a la Delegación Presidencial Regional, a reforzar los operativos y fiscalizaciones en los días previos a la Navidad, argumentando que “tenemos que evitar que Rancagua se convierta en la próxima Estación Central”.