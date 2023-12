Senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS): “Hoy las reformas que debemos hacer (en el Congreso) no pueden esperar un tercer proceso”

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se abrirán ante ti a partir de hoy muy buenas opciones en el terreno sentimental. Nuevas sensaciones y aventuras te ayudarán a superar esas pequeñas crisis personales que te habían hecho zozobrar en algunos aspectos de tu vida.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las señales de tu entorno reforzarán tu idea de que necesitas nuevos aires de ahora en adelante; no tienes muy claro en qué ámbito quieres seguir desarrollando tu actividad laboral, pero date un margen de tiempo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No debes permitir que el desánimo te invada a causa de las complicaciones familiares. Mientras no se trate de problemas de salud serios, te convendrá buscar válvulas de escape hacia el diálogo, lo que te llevará a la placidez.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El influjo del planeta Mercurio en tu signo te ayudará a buscar las ideas necesarias para continuar tu viaje hacia el éxito. No te precipites, tómate tu tiempo y dedica el espacio necesario para todas esas ideas brillantes que en estos momentos pugnan por salir de tu cabeza.

LEO (23 julio-22 agosto).

Comenzarás a ver a algunas personas que te rodean con otros ojos, algo cambia en tu relación con ellas para mejor y te hace estar mucho más a gusto en el día a día.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La cautela se impone ante los cantos de sirena que te llegan para cambiar de trabajo. Los tiempos no están para mudanzas complicadas, y tendrás que valorar que una equivocación en este sentido no tiene vuelta atrás.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No hagas esfuerzos excesivos, la salud debe ser para ti lo primero en estos momentos, porque si lo piensas fríamente, no te hace falta nada que no sea eso. Atención a la hora de firmar contratos de cualquier tipo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu salud dependerá en estos momentos del nivel anímico que consigas insuflarte a ti mismo, y la verdad es que te vendría bien tirar un poco de tus reservas de optimismo para afrontar una semana con altibajos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las mejoras económicas vendrán por el azar o por las herencias de personas que ni estaban en tus pensamientos. En el terreno amoroso tu unión sentimental se hará más sólida y estable si te dedicas completamente a ella.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Comenzarás a notar cierta mejoría en los temas de dinero, las cuentas dejan de tener color rojo, sobre todo si vives en familia, porque uno de los tuyos contribuirá de manera significativa al presupuesto familiar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vivirás un día bastante complejo desde el punto de vista económico. Gestiones de dinero, negociaciones, reuniones de futuro, todo lo relacionado con la reactivación de tu economía tendrá futuro hoy mucho protagonismo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El acierto en un momento determinado te va a salvar hoy de una gran pérdida económica. Será una decisión de un minuto, pero acertarás. Buen momento para conseguir beneficios personales de un superior, siempre según tus principios. No te fíes del peso, hazlo de la ropa.