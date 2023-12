Amanda Campusano Plaza, niña de 10 años, pequeña en edad pero grande en la esgrima.

Lleva entrenando 6 años, por tanto, tiene mucha experiencia. Amanda ha sido 1ra. en la categoría sub-9 y también Nº 1 de Chile en la categoría sub- 11 y 5ta en la categoría sub-13. Esta deportista es del club de esgrima O’Higgins de Rancagua, cuna de grandes campeones de la esgrima tales como Roberto Monsalva, José Díaz y Joaquín Campusano.

La historia de esta niña tiene inicio acompañando a su hermano Joaquín Campusano en el distante año 2017, en la sala de esgrima, del complejo deportivo patricio Mekis, desde aquel entonces quedó enamorada del deporte, nunca a faltando a ningún entrenamiento y siempre dando lo mejor de sí.

Dentro de su experiencia competitiva en la esgrima, en el año 2022 fue a Perú a competir al panamericano infantil, obteniendo bronce para Chile. En el mes de agosto año 2023, en la categoría sub-11, fue al panamericano de Montevideo Uruguay, donde obtiene un meritorio 5to. Lugar, rozando la medalla, entre 19 esgrimistas venidas de diferentes lugares del continente, desde Estados Unidos y México a Venezuela y Brasil.

Esta joven, debido a sus grandes resultados, se incorporó a el programa “promesas chile” en el año 2022, siendo una de las deportistas más joven en hacerlo hasta la fecha, figurando como una esgrimista de alto rendimiento de la VI región.

La temporada internacional finalizo recientemente en Lima Perú, el mes de noviembre, donde cierra con bronce entre 16 competidoras de Sudamérica.

Ella es una destacada alumna del colegio Don Bosco de Rancagua, e indica: “Mi hermano Joaquín, quien se encuentra hoy en Alemania a través de un intercambio estudiantil por la organización AFS, es quién me motivó, y solo seguí su ejemplo, él es 1ro o 2do de chile en sus diferentes categorías. Al tener su ejemplo es fácil seguir el mismo camino de esfuerzo y sacrificio. Inicialmente comentó Amanda, comencé con espada, con el técnico Cristopher Grandón F. Luego me cambiaron de arma a Sable. Aquí encontré en esta arma mi real gusto por la esgrima, porque me encuentro muy contenta con lo que he obtenido en sable, claro está que mi técnico Ángel Grandón G. es muy duro en sus trabajos y entrenamientos, pero sin el esfuerzo o la disciplina que él impone, nadie estaría en lugar donde se encuentran (casi todos lideramos nuestras categorías). Finalicé recientemente las competencias de este año con el campeonato de Chile, obtenido el primer lugar anual en mí categoría y con un reconocimiento a través del gobierno regional como deportista destacada 2023 ¡así que solo me queda seguir esforzándome en cada entrenamiento!”

La esgrimista nos cuenta que sus viajes a las competencias de Uruguay y Perú, fue gracias al aporte para nuestro proyecto “Rapsodia del Deporte: Patrocinando Sueños Internacionales para Amanda Campusano» que entregó el “FNDR 8% del Gobierno Regional del Libertador Bernardo O´Higgins y su Consejo Regional” “con esos recursos fuimos a competir a ambas partes” (Uruguay y Perú) Este proyecto también incluía equipamiento de alto estándar

Amanda ya comienza a prepararse con miras a las competencias del próximo año 2024.

“Agradezco a mis padres, que me han apoyado siempre, a Miguel Ángel Grandón, quien igualmente me prepara, y al cuerpo técnico , sin ellos nada de estos resultados hubiesen sido posible. Y agradecer a todos quienes me han ayudado en este difícil camino nos comenta está joven promesa de la esgrima chilena, dejándonos con altas esperanzas de volverla a ver en el pódium internacional.