El Teniente entrega kits de materiales a ocho establecimientos educacionales ligados a la minería

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si tienes que tomar alguna decisión importante en tu trabajo, debes ser prudente y tomarte tu tiempo antes de dar una respuesta definitiva. Reflexiona, mantén la cabeza fría y piensa en el bien común, sobre todo si tienes familia a tu cargo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El orgullo desmedido del que a veces haces gala sale hoy a escena para hacerte pasar un mal rato. Necesitas ser el protagonista absoluto de todo lo que acontece a tu alrededor y tienes celos de todo el que ose interponerse en tu camino.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Algunas cosas que ves y escuchas en tu entorno habitual no te gustan en absoluto, pero tampoco debes ir de héroe por la vida. Primero asegúrate que algunas personas quieren realmente ser ayudadas, porque puedes llevarte algún chasco.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tendrás claro a partir de hoy tus propósitos profesionales o de estudios, después de muchos días de darle vueltas a la cabeza. Una vez tomado el camino, comprobarás que es mucho más sencillo de lo que pensabas.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu desempeño laboral puede verse ensombrecido por la súbita aparición de situaciones de tensión. Aprende a negociar, no intentes imponer siempre tus puntos de vista o sólo conseguirás que los problemas se envenenen todavía más.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las decisiones tomadas son importantes y te llevarán lejos, pero el sacrificio exigido será grande y de mucho esfuerzo. Eso es lo que te convendría explicar cuanto antes a tu pareja o la familia, para que no se lleven a engaño.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

A estas alturas de la película, deberías tener ya claro lo que buscas o al menos lo que necesitas; si no es así, tendrías que cambiar de vida y probar algo hasta que des con el punto de tu felicidad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La salud te pide un poco más de actividad, en unos momentos en que notas tu organismo un poco abandonado. Además, superarás pequeños problemas relacionados con tu pareja si la implicas en estas actividades.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No deberías asumir responsabilidades que no te corresponden, sobre todo si te provocan nervios y estrés adicionales. Ya es hora de que otros sean capaces de tomar las decisiones que les corresponden, no todo se puede delegar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los nubarrones pueden cubrir tu horizonte profesional, pero no debes desanimarte; seguirás actuando con la misma energía y pronto verás que la tormenta amaina y llegan buenas noticias en este terreno.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te sentirás incomprendido y hasta herido porque las personas de tu alrededor no comprenden tus preocupaciones y las toman por intromisiones o molestias. Es hora de dedicarle mucho más tiempo a ti y a tus cosas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Asuntos familiares, de trabajo o de amigos que en principio son entre dos personas pueden acabar por influir en tu vida más de lo que puedes prever. Debes marcar muy bien los límites de influencia de cada persona para que no acabe salpicándote.