La pretemporada de O’Higgins 2024 arranca el 5 de enero

Fernando Ávila F.

Este martes la región de O’Higgins mantenía con botón rojo en superficies de 19 comunas del territorio regional, esto es en San Vicente, Rengo, Quinta de Tilcoco, Peumo, Malloa, Coinco, Requínoa, Coltauco, Pichidegua, Machalí, Las Cabras, Placilla, Nancagua, Palmilla, Chimbarongo, Santa Cruz, Chépica, San Fernando, Peralillo. Ello significa que la probabilidad de ignición es igual o mayor al 70%, lo que indica que cualquier chispa podría iniciar un incendio forestal y el viento estará igual o superior a 20 km/h, por lo que una vez generado este podría propagarse rápidamente.

Es por eso que se hace un llamado a reforzar las recomendaciones de no encender fogatas ni use cocinillas al aire libre. Evite las herramientas eléctricas en trabajos cerca de vegetación. Coloque la basura en contenedores. Pode los árboles cercanos a tendidos eléctricos. No lance colillas de cigarros a la vegetación. Realice silvicultura preventiva para tener su casa protegida ante incendios forestales. Mantener la casa despejada de vegetación.

En caso de presenciar humo o fuego en zonas de vegetación se debe contactar a CONAF al 130. Si es testigo de alguien provocando un incendio forestal alertar a Carabineros (133) o PDI (134).