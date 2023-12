Luces navideñas provocan emergencia estructural en Pichilemu

El ambiente navideño y de fin de año se siente en el aire, época en que muchos seguramente ya están planeando las vacaciones de verano fuera de la ciudad. Por eso es sumamente importante planificarse para revisar cada detalle del vehículo si se viaja en auto.

Para quienes no están muy familiarizados con las tuercas, los detalles más simples y directos son los que están por fuera como las luces o los neumáticos. En relación a las primeras, tanto las nocturnas como de freno son clave para manejar de noche, sobre todo, además de que en caso de no funcionar, podría ser un riesgo de infracción al estar apagadas. En cuanto a los neumáticos, es recomendable revisarlos minuciosamente antes de salir para verificar que no tenga una protuberancia producto de algún pinchazo ni nada por el estilo, al igual que ver la textura de la goma que no esté del todo lisa ya que, de ser así, no responderá bien a los frenos y control de conducción, por lo que necesitará un cambio urgente producto del desgaste.

Hablando de frenos, probablemente sea uno de los aspectos más relevantes a nivel funcional que tienen que estar en óptimas condiciones para prevenir cualquier accidente. Se debe verificar que al momento de frenar, el pedal esté bien ajustado al momento de efectuar esta acción -ni tan corto ni con mucho recorrido del pie- y que tampoco haya ningún ruido extraño de chirrido. De ser así, lo que debe ser revisado son los discos de freno -componente circular del sistema de frenos- y las pastillas -que presionan contra el disco de freno para generar fricción y detención del vehículo-.

La suspensión y sistema de dirección puede que sea algo más difícil de determinar a simple vista, pero que un mecánico con experiencia puede examinar con precisión. En caso de que la dirección se sienta muy dura al doblar y/o el vehículo cruje mucho o queda rebotando más tiempo de lo normal después de un lomo de toro o bache, se debe a que los amortiguadores están desgastados o defectuosos y necesitan ser revisados, ya que pueden afectar negativamente la estabilidad, el frenado y la capacidad de maniobra del auto.

Pero no sólo es importante prevenir el correcto funcionamiento del auto, sino que para evitar cualquier riesgo al volante, también es aconsejable contar con una conducta segura al momento de conducir, respetando siempre los límites de velocidad, pasar las llaves a otro adulto responsable en caso de beber alcohol, programar paradas para descansar y planificar la ruta a través de aplicaciones. (Fuente: MG Motors)