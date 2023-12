Hospital Regional realizó ceremonia en reconocimiento a sus funcionarios acogidos a retiro

Con la participación de familiares, colegas, junto a los gremios ASENF, FENPRUSS, FENATS Base Rancagua, ASIAP, capítulo médico y autoridades del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), se desarrolló en el auditorio, una ceremonia de reconocimiento a aquellos funcionarios que se acogieron a retiro.

“Es importante realizar estos reconocimientos a nuestros funcionarios que representen los valores póstumos asociados a la atención integral de nuestros usuarios y el compañerismo al interior de los equipos de trabajo”, expresó el director (s) del HRLBO, Adolfo Beck, agregando que “los funcionarios retirados hoy presentes, demostraron con creces valores como el compromiso, dedicación, empatía y altruismo por años, consolidaron una carrera, una trayectoria en la salud pública, por lo que no podíamos sino destacarlos”.

En la ceremonia, no sólo se entregaron presentes que simbólicamente destacaron a los funcionarios en retiro, sino que hubo espacios para la entretención y la nostalgia, con la presentación musical del dúo de Salud Mental Infantil, junto con momentos de reflexión, que relevaron el servicio desarrollado por cada uno de los 20 trabajadores homenajeados, algunos con hasta 40 años de trayectoria en el Hospital Regional.

“Yo empecé en el hospital antiguo, hace por lo menos 20 años atrás. Uno formaba una suerte de familia entre los compañeros entonces, luego llegué a este hospital, pero pese a que hay más distancia, espacio, modernidad, la familia siguió unida. Recordar eso en esta ceremonia, me parece muy bonito, aunque ya salí hace rato, es bueno que se reconozca nuestra pasada, porque hubo gran entrega por la salud de las personas”, destacó Jorge Manríquez, uno de los funcionarios reconocidos.

Por su parte, Ana María Isabel Moreno, sostuvo que “trabajé 33 años en esta institución, en la UCI, en Pensionados y en Urgencia Adultos, guardo, por lo tanto, muchos recuerdos, experiencias buenas del tiempo en que estuve. Que me consideraran para este reconocimiento, me emociona, que se nos honre por algo que cumplimos de corazón es muy bonito”.

Ive Alfaro, funcionaria en retiro, reconocida en la ceremonia destacó que “fue una ceremonia sencilla, pero bonita, muy emotiva, además. Pude encontrarme con algunos compañeros que no veía desde cuando me fui, hace dos años. Cumplí 27 años de trabajo, me desarrollé en el Servicio de Maternidad y aunque este es el inicio de una nueva etapa, el Hospital Regional siempre estará presente, agradecida”.

Finalmente, el director (s) del HRLBO Adolfo Beck agradeció a los trabajadores y reconoció públicamente su gran labor. “estoy seguro que los funcionarios inician una nueva etapa en sus vidas, más cerca de sus seres queridos, compartiendo con la familia y con la tranquilidad de que lo dieron todo por sus pacientes y el Hospital Regional. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas”.