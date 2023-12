La magia de la navidad ilumina Rancagua con un cálido abrazo de luz

Rancagua se vistió de gala para recibir la temporada más especial del año: la Navidad. Así el pasado 2 de diciembre, la ciudad vivió un mágico despertar con la llegada del espíritu navideño, abrazando con ternura a miles de familias locales y de los alrededores en una noche que quedará en los corazones.

La velada estuvo impregnada de encanto gracias a la deslumbrante presentación de la Escuela de Ballet y Danza Espectáculo, en armonía con las melodías entonadas por el Coro Sinfónico, el Coro de Voces Blancas ‘Poeta Óscar Castro’ y el Coro Góspel, todos miembros distinguidos de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua.

En cada rincón de la ciudad, la magia ha manifestado con la decoración que ha transformado edificios y espacios públicos. Esta tradición, arraigada con el pasar de los años, se ha convertido en el hilo que une los corazones rancagüinos.

LA CASA DEL VIEJITO PASCUERO

Detrás de esta estampa de luz y color, encontramos historias que llenan de calidez los días previos a la Navidad. Un ejemplo destacado es la casa de Héctor Latorre Vargas, conocida como “La Casa del Viejito Pascuero”, en la calle Valparaíso en el sector de la Rancagua Sur.

Por más de tres décadas, Héctor ha dedicado su tiempo y esfuerzo a crear un rincón donde la magia navideña cobra vida. Más que adornos y luces, es un mensaje de paz y alegría que toca los corazones de grandes y pequeños. La casa ha sido honrada con premios en más de siete ocasiones, un reconocimiento merecido a una labor llena de amor.

Héctor Latorre Vargas comparte con emoción “De a poco he juntado todo esto en los 30 años que llevo armando la casa de navidad. Mi mamá, antes de fallecer, me dijo que siguiera arreglando la casa y me gusta la navidad. Hago todo esto solo y me tardo más de un mes en ubicar todo. Aquí viene gente de todos lados, me felicitan y me traen regalos por el trabajo que significa armar y desarmar todo”.

CARRO NAVIDEÑO EN VILLA EL CARMEN

En Villa El Carmen II de Rancagua, en tanto, el espíritu solidario también se hizo presente. Los dirigentes sociales Jorge Carrasco y Claudio Muñoz inauguraron el “Carro Navideño”, una iniciativa que iluminó los ojos de los niños del sector con golosinas y regalos, regalándoles un momento de pura felicidad.

Los dirigentes agradecieron con gratitud a los colaboradores, entre ellos vecinos, consejeros regionales, funcionarios municipales y a la librería Cervantes, por contribuir a convertir este sueño navideño en realidad.

Rancagua se prepara así para vivir una temporada llena de luz, emoción y solidaridad, donde el espíritu navideño une a la comunidad en una celebración que va más allá de las luces y los adornos, alcanzando el corazón de cada rancagüino con un cálido abrazo festivo.