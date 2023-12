La Plaza de Población La Granja ahora lleva el  nombre del Padre Manuel Bahl

Carlos Pérez Wilson

Vicerrector Académico

Universidad de O’Higgins.

Siempre he tenido la idea que hay una fuerte correlación entre lo que fue nuestra niñez y cómo vivimos o participamos de la época de Navidad. Probablemente, cada uno de nosotros atesore cosas distintas, pero seguramente en la mayoría de los casos, se trata de remembranzas que tienen que ver con la familia, la ilusión de la espera, o de hechos acontecidos en un periodo de tiempo inusual, que no hubieran sido posibles de ocurrir en otro momento, y que fueron significativos para nosotros. Estos tesoros de nuestras vidas seguramente han sido en parte lo que explica que hayamos llegado donde hemos llegado, y que estemos viviendo como lo estamos haciendo.

La vida me concedió la dicha de ser padre, y tuve ocasión de sentirme en cada Navidad, como decía el padre de Mafalda, un “terrorista de la felicidad”. Recuerdo igualmente que, cuando mis hijas crecieron, tuve que confesarles que… yo era el ayudante del viejito pascuero, junto con todos los otros padres que aman a sus hijos, porque uno por sus hijos está dispuesto a todo, incluso a creer en lo que ellos creen.

Pero también, y ya hace mucho tiempo, fui tomando cuenta que las vivencias y remembranzas anteriores me hacían un privilegiado, aunque no en el sentido que refiere aquél conocido empresario, sino por entender que aquella oportunidad de haber tenido esos espacios de encuentro con mis seres queridos era eso, un privilegio, que no todos tienen. Y mientras unos pedíamos regalos o podíamos compartir sentados en la mesa, otros tenían que trabajar, o cuidar a sus enfermos, otros pedían salud, y otros, simplemente, compañía. Navidad pareciera ser entonces, una época de contrastes, que a veces se invisibilizan, pero que siempre están allí, queramos verlos o no.

Además, el año es extenso, y la vida es dura. El tiempo es oro y todo es urgente. Estudios, trabajo, compras, obligaciones…. el terrorismo de la felicidad pasa a segundo plano mientras nos mostramos eficientes, pragmáticos, cordialmente profesionales y cumplidores. Y así estamos, en modo tradicional, consumiendo los días hasta que nuevamente llega diciembre.

Y es como que algo cambiara en el ambiente. No se trata sólo de los comerciales y jingles pegajosos, o de la mercadería que inunda los escaparates, de los pinos gigantes y de los juguetes que hay que comprar, potenciados además con toda la inteligente y muchas veces cuestionable mercadotecnia. No es eso. Sáquele todo aquello a la Navidad, y por favor, con la mano en el corazón, dígame si acaso no siente algo extrañamente grato y genuino en su interior cuando Ud. o alguien de su familia enciende las luces del árbol en su casa, o cuando las observa en otros lugares al volver a su hogar, o cuando recibe una tarjeta de Navidad con un mensaje en su interior, o, para qué decirlo, cuando da y recibe, con el mismo cariño y efusividad, un abrazo sincero de alguien que le es preciado. Y a pesar de que esto ocurra y vuelva a ocurrir cada año, es como si nuestro instinto quisiera asegurarse de atesorar muchos momentos como estos, consciente del riesgo de que, por diferentes razones, no pudieran volver a repetirse.

Además, en Navidad, ingenuamente, nos mostramos más afables, y nos animamos a ello porque percibimos una especie de acuerdo tácito universal, como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo en querer serlo genuinamente al mismo tiempo. Nos permitimos bajar la guardia, sentirnos más cercanos. Navidad nos da ese impulso para atrevernos a confesar amor, a pedir perdón, a ayudar a un desconocido, a dar cariño, en fin, a reconocernos humanos. Es como si, por un breve periodo de tiempo, aquél anhelo de una sociedad más justa, sincera e inclusiva estuviera más cerca de lo que pensamos.

De hecho, si, al igual que yo, gusta de ver películas navideñas en este periodo, habrá observado que, en casi todas ellas, el amor, el perdón, y las milagrosas coincidencias respecto del deseo de ayudar en el momento oportuno sin esperar nada a cambio, son parte recurrente de sus tramas, y a pesar de todo el dejo fantasioso de la producción y los clichés de la industria del cine, las disfrutamos, quizá porque nos gustaría creer en la remota posibilidad que eso que vemos pudiera darse, y quizá incluso Ud. divague (yo lo hago, lo confieso) pensando si acaso, dentro de lo que nos conocemos, en el caso que nos tocara estar al otro lado de la pantalla, hubiéramos actuado de manera similar a los protagonistas.

Si Ud. ha llegado hasta este párrafo, es porque quizá algo de sentido le han dado estas ingenuas y disconexas reflexiones. O quizá, al contrario, y se lo concedo igualmente, ha descubierto una incómoda y discutible superficialidad y subjetividad, impropia de alguien con formación científica.

Pero no se preocupe, al igual que Ud., tengo 364 días en el año para volver a ser mi otro yo tradicional con el que contará el resto del año. Pero mientras, en este breve lapso de tiempo cercano a Navidad (o no tan breve, eso depende de Ud.), le invito a dejarse llevar por el espíritu navideño y actuar en consecuencia, para creer y hacer ver, aunque sea por un breve momento, que cambiar al mundo para mejor está más cerca de lo que nos cuentan las noticias. Todo depende de que perseveremos con este espíritu en todas partes y al mismo tiempo.

Feliz Navidad, querido lector y querida lectora.