Niños disfrutan de una noche de paz y amor en nuestra región

A sus 36 años, Daniela Dote tiene claras sus metas en El Teniente: “Quiero aprender lo que más pueda de esta planta y, a partir de eso, generar algún tipo de mejora y enseñanza para mis compañeros y las personas que lleguen, ser un aporte al equipo”.

Y es que en su trabajo como operadora de la Planta de Molibdeno los desafíos y tareas que enfrenta día a día son múltiples y variados.

¿De qué se trata tu trabajo?

Trabajar en una planta concentradora es algo bastante peculiar, especial. Es un proceso largo con muchas etapas: espesamiento, flotación, trabajamos con columnas, filtros, adiciones de reactivos… es un proceso químico bastante complejo, pero cuando uno lo entiende, es algo muy bonito.

Aquí realizamos la flotación selectiva, que implica la selección del mineral específico a recuperar y nuestro producto final es concentrado de molibdeno.

¿Cómo es tu día a día en la División?

Somos un equipo de seis de personas, nos dividimos el trabajo en sectores específicos y vamos rotando, pero en este último tiempo me he especializado en la operación del filtro Andritz, donde el concentrado final pasa por un proceso de filtración, se elimina el exceso de humedad y se envasa en maxisacos, que son bolsas de alrededor de 1.300 kilos que se despachan a los compradores de molibdeno.

Tengo que mantener la operación constante del filtro, cumplir con las metas diarias y todo eso hacerlo de la forma más segura y correcta. Esto lo hacemos en equipo, en cadena, donde todos somos importantes para llegar al producto final.

¿Cuándo llegaste a la División?

Estuve un tiempo trabajando en plantas mineras en otra empresa y se dio la oportunidad de trabajar aquí en El Teniente, en una empresa contratista. Llegué al laboratorio de preparación de muestras, donde estuve seis meses antes de pasar a Codelco como plazo fijo.

Aquí llevo 10 meses y espero estar más tiempo, aprender, porque es una planta linda y grande. Complicada, pero me he dedicado a aprender el proceso y me gustaría algún día llegar a ser como mis compañeros especialistas, que solo con mirar algo se dan cuenta de cuál es el problema.

Anuncios

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gustan los desafíos, me gusta aprender, conocer cosas nuevas. También está en mis expectativas desarrollarme como profesional y aportar con mi conocimiento.

¿Qué significa para ti ser una mujer en minería?

Que no es imposible. Creo que con las ganas, entusiasmo y decisión, es algo que se puede lograr. Sí, es necesario actitud, carácter y enfrentar situaciones que en la vida cotidiana u otros trabajos no se dan, pero me gusta apoyar a las compañeras que llegan y darles ánimo, decirles que se puede, porque para mí eso es valioso también.

¿Qué le ha aportado El Teniente a tu vida?

Uno se encariña, se familiariza con su grupo de trabajo. Aquí se aprende a tener amigos, confianza y también experiencia de mis compañeros más antiguos, el conocimiento que nos entregan, la ayuda y el recibimiento que nos dan es importante y lo valoro mucho.

¿Tiene algún significado especial para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos?

Sí, porque uno sabe que Codelco es una muy buena empresa para trabajar en minería, porque aporta estabilidad económica para uno y su familia, pero viendo el trasfondo de lo que se hace aquí, genera un sentimiento de orgullo de aportar no solo a nuestro círculo, sino que a las familias del país. Es lindo cuando te preguntan ¿tú qué haces? Y uno responde que en una empresa estatal que hace este aporte, se me infla el pecho