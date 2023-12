Codelco y SQM logran acuerdo para una asociación público privada para el desarrollo del litio.

No, no es un error. Esta leyendo una nota a fines de este año de 2023 y no abrió por error un archivo del invierno.

Solo ayer teníamos 36 grados en el valle central de O´Higgins y hoy miércoles no solo amaneció nublado sino que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el pronostico que alerta el probable desarrollo de tormentas eléctricas en el sector cordillerano de nuestra región, a lo que se suma la inusual pero corta lluvia que pasadas las 13 horas se dejó sentir en el centro de Rancagua.

Adicionalmente, la DMC en su Informe de Amenaza Meteorológica del día de hoy, prevé precipitaciones débiles (entre 1 y 5 mm) en cordillera de la Región de O’Higgins.

En consideración a estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a dichas variables, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Requínoa, Rengo, Malloa, San Fernando y Chimbarongo,por tormentas eléctricas, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.