Declaran Alerta Temprana por posibles tormentas eléctricas en comunas cordilleranas de la región.

En el centro de Rancagua carabineros de la Primera Comisaría se encuentra realizando un trabajo de difusión hacia la comunidad para prevenir el uso de fuegos artificiales en estas fiestas de fin de año, entregando información y folletos sobre el peligro de su manipulación, enfatizando que no es un juego. De este modo se le indica a la comunidad los riesgos de comprar estos elementos, ya que su manipulación de forma errónea puede traer consigo graves consecuencias.

En Chile, está sancionada la fabricación y venta de fuegos artificiales, sin la competente autorización. Además que manipular pirotécnica (o los típicos globos de deseos que se han hecho populares) puede causar graves daños como incendios forestales o en viviendas y graves quemaduras en niños, niñas y adultos. El llamado es al autocuidado, a la responsabilidad y la prevención de accidentes durante estas fiestas de fin de año.

El fin es prevenir accidentes provocados por la compra y manipulación de fuegos artificiales, como quemaduras o incendios. El mensaje es claro: no comprar, no usar y no vender fuegos artificiales porque pones en riesgo la integridad de tu familia. Por otro lado, quienes compran fuegos artificiales en el comercio ilegal se exponen también a graves riesgos, pues los productos comercializados no cumplen las normativas ni han sido certificados por las instituciones correspondientes.