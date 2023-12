La electromovilidad: una forma de transporte sustentable

La escuela de fútbol del Club Deportivo El Caracol de Lo Miranda vivió una jornada festiva inolvidable con la celebración de su fiesta navideña, actividad que fue un motivo de alegría para los niños y una oportunidad para resaltar los beneficios del deporte en la juventud y la unión familiar.

Grandes y chicos disfrutaron de diversas actividades, desde juegos inflables hasta partidos de fútbol, mete gol, mesas de juegos air hockey y mesas de Basketball, mientras los más pequeños ansiosos esperaban la llegada del “Viejito Pascuero” quien llegó cargado de regalos y dulces para todos los niños añadiendo un toque mágico a la festividad.

Luis Soto, presidente de la escuela de fútbol, comentó que “La fiesta partió hace años, en pandemia se perdió un poco. Luego partí con siete niños y ahora hay casi cien, ellos esperan la fiesta. Ha sido un día muy especial para nosotros, los niños estaban todos contentos y agradecidos”, dijo.

NUEVAS CAMISETAS

Luego que Santa Claus repartiera obsequios para los presentes, apareció un gran ayudante del viejito Pascuero que traía un regalo muy especial para la Escuela de Fútbol del Club Deportivo El Caracol de Lo Miranda: nada más ni nada menos que cuatro juegos de equipos para las diferentes categorías.

Emocionados y admirados los niños corrieron a buscar sus equipos de fútbol para modelarlos como los mejores atuendos que enseñaban con orgullo a quienes estaban presentes.

Y es que el empresario lomirandino Patricio Soto al enterarse de la formación de la escuela de fútbol, decidió contribuir de manera significativa y personalmente entregó cuatro juegos de equipos para las diferentes categorías.

“Manuel Navarro me dice que ha retornado a participar del club y me comenta de esta gran cantidad de niños que asiste a la escuela de fútbol. Le pregunto qué necesitan y nace la idea de donar los juegos de camisetas”, comenta, agregando que “Hoy el profesor y la dirigencia tienen otro desafío, porque son 4 equipos masculinos, entonces falta el femenino que también me comprometí a donar el juego de camisetas para el femenino”, remata.

El empresario, orgulloso de ser parte del Club Deportivo El Caracol, destacó la importancia de sacar a los niños de posibles riesgos “Yo soy de El Caracol, orgulloso de ser verde de toda la vida, esto es sólo una vuelta de mano porque encuentro espectacular lo que pasa acá, porque es sacar a todos estos niños de una posibilidad de la droga posteriormente y el deporte frena todo lo malo, porque los niños o jóvenes deportistas no ven ni en la droga, ni en el trago una opción y se cuidan por el deporte”, felicitando a niños, padres y directivos por los logros.

Con la donación de juegos de camisetas, ahora los niños estarán bien equipados, luciendo con orgullo la camiseta que simboliza su participación activa en la escuela de fútbol y la comunidad.

LA ESCUELA DE FÚTBOL

Cabe destacar que la escuela, sin fines de lucro, cuenta con el apoyo fundamental de los padres, quienes colaboran activamente dijo Luis Soto, quien agregó que el financiamiento de la escuela proviene de diversas fuentes, incluyendo el aporte de socios y personas comprometidas con el deporte en la comuna, entre ellas el empresario local Patricio Soto.

La escuela cuenta con cuatro divisiones: sub 16, sub 13, sub 10 y sub 8, quienes entrenan dos veces a la semana, de 18:30 a 20:00 horas. Además, se planea expandir el personal de entrenadores.