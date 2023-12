Delincuencia en Chile, un desafío colectivo

Un grupo de cuatro hermanos de la comuna de Rengo, acusan a otro de sus hermanos, de parricidio, estafa y engaño, delito que según ellos habría afectado a la madre. Según su versión habría intentado quedarse con los bienes de la familia, gran cantidad de hectáreas de terrenos ubicados en el sector de Lo de Lobo.

Fue en noviembre del año 2020 cuando la madre, falleció en las dependencias del Hospital de Rengo, luego de una falla multi-orgánica, una enfermedad cardio embolica y, accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, esto no ha dejado tranquilos a los hermanos, ya que acusan que su familiar estaría involucrado en la muerte al suminístrale una serie de pastillas y remedios, todo con el fin, según ellos quedarse con las tierras de la familia.

A la fecha los hermanos esperan que la Fiscalía ordene la exhumación del cuerpo de su madre y saber qué fue lo que realmente pasó, situación que ya instruyó la Brigada de Homicidios en el mes de abril, esto con el fin de realizar pruebas toxicológicas y determinar la cantidad de paracetamol que la madre tenía en el cuerpo.

Tras el fallecimiento de la madre, los hermanos recibieron notificación de tribunales por un juicio de partición, en el que se indicaba que ella había vendido todas las propiedades y terrenos en la suma de 250 millones de pesos al hijo que acusan, cuatro predios, uno de ellos agrícola cuyo avalúo es de 800 millones de pesos. Sin embargo, señalan que su hermano no tenía de donde sacar esa suma, ya que no trabajaba, no tenía cotizaciones asegurando los hermanos que en vida la madre siempre quería repartir todo en partes iguales. A pocos días de esto la madre fallece, pero nunca se ha sabido el destino de los supuestos 250 millones de pesos que recibió por el pago de los terrenos.

Los trámites de la venta se hicieron en la comuna de San Fernando, situación que los deja lleno de dudas, ya que en Rengo existen dos notarías. Aseguran que la madre sólo tenía la intención de dejarle una casa a su otro hermano, sin embargo, todo actualmente aparece a su nombre. No existen indicios de que haya sido trasladada hacia una notaría, ya que se estaba en época de pandemia, así como tampoco existen registros en la notaría de que ella haya estado ahí, aseguran.

El abogado de la familia Renato Ortega, sostiene que la causa está pendiente en la Fiscalía, ya que sospechan que el notario viajó hasta Rengo para obtener su firma, lo que según el abogado sería ilegal e irregular al estar fuera de su jurisdicción y por lo que señala que el contrato sería nulo. El notario, Alberto Ortega no se ha referido al tema públicamente, pero si por escrito ha señalado que ha declarado como testigo en la causa en la Corte de Rancagua por los dos reclamos de la familia y, que esta firma es una más de las más de 4 mil del año 2020. A esto se suma que el notario entregó estos antecedentes al Ministerio Público.

Actualmente los terrenos, por orden del Primer Juzgado de Letras de Rengo están con orden precautoria mientras avance la investigación, sin embargo, a la fecha Fiscalía no ha formalizado a nadie y, no se ha tomado en cuenta dice la familia y abogado el informe de la Brigada de Homicidios donde se sugiere la exhumación del cuerpo.

Renato Ortega, el abogado de la familia, además señala que el Juzgado de Garantía de Rengo admitió a tramitación una querella contra Fiscal Regional de O´Higgins por proteccionismo y encubrimiento de notario público de San Fernando asociado a falsificación de escritura pública y un parricidio, (sobredosis con paracetamol).

Esto incluye a los fiscales adjuntos que resulten responsables, con la finalidad de investigar y sancionar hechos que configurarían los delitos de obstrucción a la investigación y omisión de cooperación pública. El abogado, sostuvo que la familia interpuso esta querella contra, ya que desde hace tres años no han tenido ninguna respuesta a favor o en contra, caso que ha sido asignado a diferentes fiscales, sin que se hayan realizado diligencias. Han pedido la incautación de un cuaderno donde se anotaban altas dosis de paracetamol que se le daban a la fallecida, lo que no se realizó, sumado a que no se ha concretado la exhumación del cuerpo.

Desde la Fiscalía Regional consultamos sobre el tema e indicaron que no se referirían públicamente.