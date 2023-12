Graneros sigue creciendo y proyecta sólido hacia el futuro.

Uno de los pilares que sostiene incólume a la administración municipal de Graneros, encabezada por el alcalde Claudio Segovia, es el despliegue constante en la calle, es decir, en los espacios comunes que día a día comparten los vecinos y vecinas. Señales de un trabajo social, cultural, artístico y deportivo, que entrega herramientas para el desarrollo y progreso integral del pueblo.

En el marco de estas premisas, obras “son amores”, aun cuando el presupuesto para llevarlas a cabo, no sea el más amplio ni expedito en las formas. Pero aquí, es cuando emerge la creatividad para que los escasos recursos, cumplan la misión de financiar iniciativas, algunas de ellas, únicas en Chile.

Tal es el caso de “Auto Seguro”, que se ganó el aprecio de los habitantes de Graneros. “La sensación de incertidumbre frente a la delincuencia es tan grande en el país, que, si no actuamos, el lumpen nos ganará la batalla y eso no puede ser. Frente a eso, ideamos un programa muy simple, que consiste en marcar, gratuitamente, todos los vidrios de los vehículos. Equipos ya especializados recorren no solo Graneros, sino también, varias comunas adyacentes”, comenta el edil de la “Nueva Ciudad”.

SALUD A DOMICILIO

Soñar con tener un equipo médico en la puerta de tu casa, sin costo para el usuario, es prácticamente una utopía en la nación. Sin embargo, en Graneros, es una realidad que disfrutan las más 37 mil personas que viven en esta tierra. “Nos hacemos cargo del abandono que tiene el Estado. Nuestro pueblo no posee Cesfam y el hospital no abasto con la demanda. Para atacar el déficit, creamos este equipo multidisciplinario compuesto por sicólogos, nutricionistas, enfermeras, médicos, kinesiólogos y especialistas en diversas áreas, quienes asisten hasta el hogar de quien nos llama. El sello de la labor, es el cariño y amor. Aquí no caben los desganos ni poca dignidad con la que muchas veces se trata a los pacientes”, remarca Segovia.

MUNICIPIOS EN ACCIÓN Y PRIMER CONGRESO DE ALCALDES

Un dato no menor: muchas municipalidades no poseen Seguridad Pública y en otras, las intenciones aún son incipientes. Para tales efectos, se unieron los esfuerzos y emergió “Municipios en Acción”, cuyo fin es recorrer los barrios y puntos clave de la Región, a fin de resguardar el buen vivir de la ciudadanía. Más de 20 carros, transitan por las principales avenidas en función de prevención del delito.

Otras iniciativas no menos relevantes, son el recambio de 500 luminarias; la inauguración del primer complejo deportivo con canchas de pasto sintético; el conjunto habitacional “Nueva Ciudad; el plano de ciclovías que circunda el casco urbano; la aprobación de las casetas sanitarias en Villa La Compañía; el Parque Laguna, “y muchas otras obras que están en etapa de diseño y que esperamos consolidar el año 2024”, finaliza el alcalde de Graneros.